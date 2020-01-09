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衝票拚勝選 政治大咖齊聚桃園

2020-01-09 22:56聯合報 記者鄭國樑張裕珍張弘昌高宇震王駿杰陳斯穎胡蓬生／連線報導

選前倒數時刻，蔡英文總統昨從新竹一路北上桃園和黨籍立委候選人車隊合體沿街拉抬聲勢，副總統陳建仁也在桃竹苗趕場；前總統馬英九卯足勁加入新竹、桃園國民黨籍立委候選人車隊全力拚勝選；親民黨總統候選人宋楚瑜、時代力量黨主席徐永明也都到桃園，為總統、立委選舉全力衝刺。

前總統馬英九（左）昨到桃園為立委候選人萬美玲（右）助選。 記者鄭國樑／攝影
前總統馬英九（左）昨到桃園為立委候選人萬美玲（右）助選。 記者鄭國樑／攝影
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馬英九陪桃園市立委候選人萬美玲競選車隊沿街拜票，支持者還送上蛋糕，恭喜馬英九當外公。被問到桃園6名黨籍立委候選人能否全壘打？馬英九表示，桃園選情還是非常緊繃，不過萬美玲情況逐漸好轉中，對她很有信心。

親民黨總統候選人宋楚瑜（右）昨到桃園市楊梅區三元宮參拜後，車隊掃街。 記者高宇震...
親民黨總統候選人宋楚瑜（右）昨到桃園市楊梅區三元宮參拜後，車隊掃街。 記者高宇震／攝影
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宋楚瑜到桃園市楊梅三元宮參拜，他表示，政治是一時的，做人是永遠的，他跟國民黨榮譽黨主席吳伯雄是老朋友，所以沒有提名人與吳伯雄的長子吳志揚打對台，他呼籲區域立委票投吳志揚、政黨票投親民黨讓不分區立委陳秀玲進國會。

百萬人民挺時力全國巡迴車隊昨到桃園，黨主席徐永明等人為立委候選人林佳瑋輔選。 圖...
百萬人民挺時力全國巡迴車隊昨到桃園，黨主席徐永明等人為立委候選人林佳瑋輔選。 圖／林佳瑋競選團隊提供
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時代力量黨主席徐永明、立委黃國昌等人到中壢為時力立委候選人林佳瑋拉票，宣傳戰車和吉普車一字排開，整天的掃街行程展現戰到底的決心，晚上在中壢幸福廣場舉辦「中壢5希望」林佳瑋選前之夜。

陳建仁到大溪老街陪無黨籍立委候選人趙正宇掃街，市議員陳治文表示，趙正宇是民進黨黨友，柯文哲、郭台銘都可跨黨輔選，陳建仁形象鮮明無色彩，到大溪掃街，很受歡迎。

副總統陳建仁（左二）昨到苗栗卓蘭陪民進黨立委候選人徐定禎（左三）以車隊掃街造勢。...
副總統陳建仁（左二）昨到苗栗卓蘭陪民進黨立委候選人徐定禎（左三）以車隊掃街造勢。 圖／徐定禎總部提供
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陳建仁也到新竹縣陪立委候選人鄭朝方以車隊在竹東掃街拜票；馬英九則陪竹縣立委候選人林為洲以車隊在湖口、新豐、竹北掃街，馬英九強調，11日選舉下架蔡英文、下架民進黨，台灣才能有前途。

陳建仁到苗栗縣與立委候選人徐定禎在卓蘭鎮以車隊掃街造勢，民進黨苗栗縣黨部主委杜文卿、不分區立委鍾孔炤等人陪同，沿途受到支持群眾熱情回應。

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