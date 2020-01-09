中彰投藍綠衝刺催票 縣市長尬副總統

親民黨副總統候選人余湘（右3）昨訪老五老基金會「OLD YES照顧咖啡館」，關心銀髮照顧、熟齡就業。 記者喻文玟／攝影 分享 facebook

投票開始倒數計時，親民黨副總統候選人余湘到台中參訪老五老基金會「OLD YES照顧咖啡館」關心銀髮族；中彰投立委候選人也都有藍綠大咖陪同掃街拜票，綠營有副總統陳建仁、民進黨秘書長羅文嘉及立法院長蘇嘉全等，而藍營則有台中市長盧秀燕及南投縣長林明溱等人陪同，做最後衝刺。

余湘參訪的「OLD YES照顧咖啡館」，是老五老在北屯設立的社區咖啡館，採「一站式諮詢評估服務」，提供輕食、飲品，雇用銀髮族再就業，長輩們在工作裡再度找到成就感。她說，一例一休衝擊各行各業，長照、社福體系也深受影響，親民黨支持「異業異法」；並觀察到高齡再就業、銀髮族走出家門都以女性為主，男性需要多鼓勵。

副總統陳建仁（右）昨天到魚池為民進黨立委候選人蔡培慧助陣掃街。 記者黑中亮／攝影 分享 facebook

副總統陳建仁陪民進黨第一選區立委候選人蔡培慧掃街，陳建仁說，民進黨政府長期對偏鄉醫療及老人長照的關注，原本長照預算只編50億今年已增加到400億，未來蔡總統更計畫增加到600億，未來蔡總統更要推國人平價醫療。

南投縣長林明溱（左）昨天陪同馬文君（中）車隊掃街，力挺老戰友。 圖／林明溱提供 分享 facebook

馬文君面對民進黨蔡培慧強力挑戰，南投縣長林明溱陪同馬文君掃街拜票，強調馬文君向中央爭取150億元經費政績，是南投縣政建設的「好推手」，面對民進黨中央大開支票輔選，只能靠個人努力拜票，希望鄉親一起支持馬文君。

台中市長盧秀燕（左）昨天陪同國民黨立委候選人李中掃街，做最後衝刺。 記者喻文玟／攝影 分享 facebook

台中市長盧秀燕陪國民黨立委候選人李中掃街，盧秀燕說，1年多來力抗空汙，但光靠地方政府力量不夠，民進黨中央執政對中部空汙不聞不問，還故意杯葛，台中需要李中前進中央，與地方攜手合作整治空汙、落實減煤。

台中市第四選區民進黨立委張廖萬堅有首投族女兒張廖永臻陪同車隊掃街輔選；對手國民黨候選人黃馨慧則有兒子廖偉翔陪站路口掃街，兩人親和力十足，被支持者形容是「最強吸票機」。

彰化縣第一選區立委柯呈枋昨天上午與國民黨彰化縣黨部主委張曼莉、和美鎮長阮厚爵及志工們在和美鎮路口拜票尋求支持。記者林宛諭／攝影 分享 facebook

在彰化縣部分，國民黨彰化縣第一選區立委候選人柯呈枋上午7時與縣黨部主委張曼莉等人在和美鎮路口拜票，張曼莉說，同時間結合國民黨4席立委候選人，在全縣111處重要路口同步路口舉牌請託拜票，期望感動選民。柯呈枋晚間鹿港團結之夜邀請到龍千玉、張秀卿、陳隨意等藝人表演。

彰化縣第一選區立委候選人陳秀寶（中）昨天有民進黨秘書長羅文嘉（右）、副秘書長林飛帆陪同在和美區進行車隊掃街。記者林宛諭／攝影 分享 facebook

同選區民進黨候選人陳秀寶有民進黨秘書長羅文嘉、副秘書長林飛帆陪同在和美區進行車隊掃街，傍晚還有立法院長蘇嘉全、交通部長林佳龍陪同在鹿港鎮市區徒步掃街，晚間在文武廟還有選前之夜晚會。