拚高雄立委八仙過海 綠營大咖接力輔選拜票

選戰倒數，民進黨高雄市各選區立委候選人今天持續車隊掃街，一早有副總統候選人賴清德從岡山起跑，接著行政院副院長陳其邁、總統府秘書長陳菊接力輔選，要拚「八仙過海」。

高雄市應選立委共8席，賴清德一早陪同第2選區（茄萣、湖內、岡山區等8區）立委候選人邱志偉在岡山區一帶車隊掃街，接著轉進市區，陪同5選區（三民區、苓雅區8里）的候選人李昆澤、6選區（鼓山區等4區及苓雅區61里）的候選人趙天麟等人車隊掃街，密集的拜票行程，賴清德下午再南行轉往屏東。

賴清德於岡山接受媒體聯訪時指出，目前掌握對雲嘉南高屏縣市立委全壘打有信心，不過在未開票前仍不能鬆懈，要堅持到當選為止，他要求支持者務必出來投票，相挺民進黨總統當選、國會過半，高雄立委「八仙過海」。

除了賴清德車隊掃街，陳其邁、陳菊及總統蔡英文高雄競總主委管碧玲也忙著陪同立委候選人車隊掃街。

陳其邁下午陪同第3選區（楠梓、左營區）候選人劉世芳到楠梓區翠屏身障樂活補給站關切學員的學習及活動情形。

陳其邁肯定劉世芳是左楠區重大建設的推手，包括橋頭科學園區及建構立體化研發產業聚落等，呼籲選民用選票唾棄抹黑的惡質選風，他並陪同劉世芳車隊掃街。陳菊也在晚上陪同趙天麟車隊掃街，衝刺選情。