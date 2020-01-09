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費鴻泰25年政績服務逾25萬人！前瞻性政見將繼續為選民服務！

2020-01-09 13:40文／ 費鴻泰競選辦公室 提供

圖／費鴻泰競選辦公室 提供
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選戰進入最後關頭，北市第七選區3號參選人國民黨籍立委費鴻泰和「牽手」王怡心一同到市場，「手牽手、心連心」共同拜票，強調費鴻泰從政25年，從議員到立委歷次參選，一直都是「一人當選、二人服務」，懇請所有選民繼續支持，好讓費鴻泰可以繼續為選民服務。

圖／費鴻泰競選辦公室 提供
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實際上，費鴻泰從政以來，深耕在地多年，從議員到擔任立法委員，努力在第一線傾聽市民的心聲。除了爭取國產署同意，重建八德停車場及慈祐區民活動中心；另外也拆遷多處廢棄營區、眷舍，整建閒置用地更活化居民使用空間。

圖／費鴻泰競選辦公室 提供
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在推動綠地規劃部分，更融合社區營造，用心打造松山區復建里的「幸福農場」、信義區富台里的「富台農園」，成為全國示範性的都市田園。另外，還推動打造價值10億元、更保護生態的「永春陂濕地公園」。

費鴻泰25年來，辦理服務案件數為9萬件以上，舉辦社區活動參加人數為16萬2000人以上，服務案件數與社區活動參加人數合計數為25萬以上，平均每年和地方鄉親朋友的互動有一萬人以上。

長期接觸選民，體會到民眾的苦，在任內努力推動包括補充保費扣費門檻提高至2萬元、健保卡報稅、稅額試算等，幫助民眾節省荷包，這些都是他引以為傲的政績。

除此之外，費鴻泰更以前瞻性的眼光，提出對未來極具影響力的政見，如「學貸免息」；但最根本的解決之道，是提高政府的教育預算，降低學雜費，才能減輕學生家長的負擔。歷經多年爭取，目前已增列「長照特別扣除額」，但有長照需求者，每個月起碼需有2萬元的照護支出，目前每年12萬元的金額顯不足。因此，費鴻泰會再爭取提高賦稅優惠，以利有長照需求家庭者。

費鴻泰希望用政績來證明自己的努力，也希望選民把未來的四年繼續交給他。

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