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宜蘭激戰／呂國華搶救布條 惹火黃定和、陳歐珀

2020-01-08 23:26聯合報 記者王燕華戴永華／宜花連線

選舉競爭激烈，宜蘭街頭出現搶救呂國華布條，寫著「投黃定和就是投陳歐珀」，黃定和痛...
選舉競爭激烈，宜蘭街頭出現搶救呂國華布條，寫著「投黃定和就是投陳歐珀」，黃定和痛批未署名的布條惡意抹黑。 記者戴永華／攝影
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選舉倒數計時，宜蘭國民黨立委候選人呂國華與花蓮泛藍候選人黃啟嘉、傅崐萁都打出搶救牌，呂國華搶救布條寫「投黃定和就是投陳歐珀」，引起黃定和跳腳，痛批未署名布條惡意抹黑，陳歐珀也同批選舉奧步；但呂陣營回應是選舉策略，無法接受國民黨長期栽培的人脫黨參選造成分化，為他黨助選。

宜蘭立委選舉激烈，最近街道出現「搶救5號呂國華，投黃定和就是投陳歐珀」，讓無黨候選人黃定和跳腳昨猛批，呂不是說自己行情很好嗎？為何要搶救？呂陣營用這種影射的惡質方式抹黑，還不敢署名，呼籲選民下架這種候選人。

陳歐珀競總也同聲譴責選舉奧步，呂陣營繫掛沒署名的違規布條，違反選罷法，此手法與前陣子抹黑陳歐珀的布條，如出一轍。

呂陣營回應，一個長期受國民黨裁培的人明知無法當選，為了幫他黨助選，故意脱黨參選，想分散呂國華的票源，讓縣民無法接受，此乃選舉策略，如宋楚瑜喊「棄韓保宋」，最終交由選民決定。

花蓮 黃啟嘉、傅崐萁齊喊搶救

花蓮國民黨立委候選人黃啟嘉、無黨籍傅崐萁昨不約而同喊搶救，大街小巷掛滿「搶救」布條。黃啟嘉獲得前縣長陳清水公開力挺，國民黨副主席郝龍斌在臉書批評，民進黨蕭美琴是蔡英文姐妹淘，「拉下蕭美琴，就是痛擊蔡英文」，力挺藍軍最強候選人當選。

郝龍斌批綠 蕭美琴：不打負面選戰

對於郝龍斌的批評，蕭美琴堅持不打負面選戰，政績爭取認同，文宣訴求「惦惦投給惦惦做事的人」。

2020選舉2020立委選舉

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