台中開票專區／藍綠板塊呈「五五波」 中間選民成關鍵

2020選舉台中市8席區域立委競爭激烈。圖為台中知名地標台中歌劇院一景。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

2020立委選舉，台中市共有八個選區，要選出8席區域立委，由42位候選人爭取出線，台中這次立委選戰有一特色是小黨參選人登記超過大半，讓各地選情加柴添火。2016年立委選舉民進黨在台中成功拿下4席，國民黨3席，僅第三選區由現為無黨籍的洪慈庸拿下。這次選舉台中可說是競爭激烈、勢均力敵。

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台中第一選區有3人角逐立委，民進黨蔡其昌為現任立法院副院長，將力拚台中市立委三連霸；雲林縣西螺鎮菜農出身的林佳新，為國民黨披上戰袍空降參選，被視為韓國瑜人馬的他，能獲得多少票數也成焦點；親民黨黃朝淵原本要在家鄉豐原區參選第八區立委，後來轉戰第一區，使原先的藍綠對決變成「三腳督」。

第二選區現任國民黨立委顏寬恆，與父親顏清標已經蟬聯大肚、烏日、龍井這一區近20年，算是國民黨的穩定區。顏寬恒本應平靜無波的連任選情，卻遇上來自基進黨、入選10大帥哥立委候選人第7名的陳柏惟挑戰。陳雖然是來自高雄的外地人，但是2018年參加高雄市議員選舉期間，不斷以自拍、直播影片方式挑戰韓國瑜的政策，因而瞬間爆紅。而陳勇敢單挑顏家，選舉結果能獲得多少支持也是頗有看頭。

第三選區有6人參選，表面上看似競爭激烈，不過整體態勢圍繞在洪慈庸和楊瓊瓔雙姝之爭。洪慈庸去年才剛退出時代力量，以無黨籍身分參選區域立委，但獲得民進黨奧援。而楊瓊瓔則是接受國民黨徵召參選，並請辭台中市副市長專心選戰，她2016年被洪慈庸打敗斷了立委6連霸之路，這次將努力扳回一城。第四選區出現8位候選人競逐，現任立委民進黨的張廖萬堅挑戰連任，強力競爭對手為國民黨連任6屆議員的黃馨慧。此區過去的選民結構是藍大於綠，不過張廖萬堅試圖拉攏中間選民票數尋求連任，因此中間選民投票率高低恐成為左右選舉結果關鍵。

台中立委引領話題的還有第五選區的國民黨立委沈智慧，她已經第7次當選立委，2018年靠缺額補選選上立委，五選區雖有8人競逐，但向來是深藍票倉，沈智慧步調穩健尋求連任。民進黨推派台大生醫博士莊競程挑戰立委，莊雖是政治素人但獲得黨內許多重量級人物的造勢支持，努力翻轉選情。第六選區由民進黨黃國書力拼三連任，黃在2016年立委選舉中以得票率逾55%打敗國民黨沈智慧，成為該選區首位連任成功的立委。第六選區雖有5人參與競爭，不過戰局仍屬藍綠對決態勢，情勢大致為四六波或五五波，國民黨李中擁有5屆議員資歷，從政經驗豐富，將是黃國書勁敵。

第七選區有5人參選，大致上也是藍綠對決態勢。民進黨現任立委何欣純，過去曾任三屆台中議員、兩屆區域立委，如今尋求三連霸，對上國民黨首次參選的莊子富。打從2008年起，第八選區一直由藍軍領先，國民黨現任立委江啟臣擔任立院黨團總召，知名度高，被視為藍營強棒，將力求三連任；民進黨則派出曾擔任縣、市議員長達13年的翁美春出戰，希望能在一向偏藍的艱困選區擊敗江啟臣。

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