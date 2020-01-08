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劉建國、謝淑亞 明斗六狹路相逢

2020-01-08 23:45聯合報 記者陳雅玲李京昇黃晴雯陳玫伶卜敏正／連線報

民進黨雲林立委劉建國。 圖／聯合報系資料照片
民進黨雲林立委劉建國。 圖／聯合報系資料照片
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選戰最後倒數，民進黨雲林縣第二選區立委候選人劉建國今天由黨主席卓榮泰、交通部長林佳龍、總統秘書長陳菊接力陪同在古坑、斗六車隊掃街，晚上將分別與對手國民黨候選人謝淑亞在西螺徒步掃街，明晚2人斗六徒步掃街可能在大同路狹路相逢，決戰斗六，警方嚴防衝突發生。

國民黨立委候選人謝淑亞。 圖／聯合報系資料照片
國民黨立委候選人謝淑亞。 圖／聯合報系資料照片
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民進黨海線立委候選人蘇治芬今天上午9點起將前往四湖鄉徒步掃街拜票，由總統府秘書長陳菊及黨主席卓榮泰重量級大咖人物陪同到掃街。10日晚上選前之夜，將號召北港千人大徒步掃街。

國民黨海線立委候選人張嘉郡今天上午8點將前往虎尾德興市場掃街拜票，下午5點再到土庫鎮馬光市區徒步拜票。10日一早7點前往北港公園、北港新市場拜票，晚間7點再到虎尾鎮市區徒步拜票。

嘉義市藍綠無黨籍各候選人，重頭戲在明晚6點選前之夜，各候選人及支持者將在嘉義市文化路的噴水圓環集結造勢，警方已經依照政黨屬性，將各方支持者隔開，避免發生衝突。

民進黨嘉義縣第1選區候選人蔡易餘，選前最後衝刺，今天在太保、義竹以車隊掃街，10日上午將在布袋、水上以車隊掃街，傍晚專攻朴子市，徒步掃街。國民黨嘉義縣第1選區立委候選人王啟澧，邀請到前縣長李雅景出馬輔選，今天傍晚在李陪同下至朴子徒步掃街，10日則將主力放在故鄉水上鄉，傍晚仍在李陪同下徒步逐戶掃街。

嘉義縣第2選區民進黨候選人陳明文10日將舉辦選前之夜，無黨籍立委候選人林國慶今明天分別到大林、民雄及中埔徒步遊行，無黨籍許能通這兩天持續車掃。

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