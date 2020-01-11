竹市開票專區／立委6搶1陷膠著！藍綠老將對決時力女將

2020大選新竹市區域立委最受注目的候選人，分別是國民黨鄭正鈐（左）、時代力量高鈺婷（中）、民進黨鄭宏輝（右）。圖／聯合報系資料照、高鈺婷競選總部提供、鄭宏輝競選辦公室提供 分享 facebook

2020大選新竹市區域立委，有6人角逐1席立委席次。就過去選戰來看，新竹市的政治版圖是藍大於綠，但近年板塊有些許變化，由於外來人口增加，加上年輕族群的獨立思維自主性高，跳脫藍綠，候選人的特質與形象都影響投票動向，也讓第3勢力有努力空間。

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新竹市現任立委、民進黨立法院黨團總召柯建銘，去年決定不再參選新竹市區域立委，交棒給前議員鄭宏輝。畢業於台大政治系學士與台大政治研究所的鄭宏輝，在地深耕多年，當過5屆市議員，除了爭取柯建銘的在地高支持度，也有市長林智堅做後盾，積極舉辦親子活動，吸引中間選民與年輕票源。

而國民黨則提名市議員鄭正鈐，畢業於政大外交系與政大東亞研究所碩士，另擁有中華大學科技管理研究所博士學歷，鄭正鈐也有5屆市議員資歷，更在黨內初選以高支持度勝出代表國民黨參選，累積不少人氣，善於透過網路「打空戰」，臉書粉絲數達14萬，遠超過鄭宏輝的9萬。

值得一提的是，鄭正鈐和鄭宏輝是國立新竹高級中學同學，兩人在從政經歷、高學歷都十分相似，讓這場藍綠之戰頗有看頭。

除了藍綠各推派政壇老將外，時代力量則提名前工研院工程師高鈺婷，擁有台科大電子工程所碩士的高學歷，雖是政治素人，但她把握每個可以曝光的機會勤跑基層，爭取選民認同。高鈺婷主打「2個孩子的媽媽」的年輕親子牌，吸引有許多年輕族群支持，加上時力在2018年市議員選舉拿下3席，聲勢逐漸看漲。

此外，國會政黨聯盟在新竹地區有許多潛在支持者，由曾任副主席徐欣瑩選舉幕僚的廖蓓瑩上陣；出身教育界的曾楷耀，看不慣藍綠惡鬥，選擇加入台灣維新；無黨籍的王榮德則是新竹市選舉熟面孔。

新竹市立委候選人，分別是台灣維新曾楷耀（左一）、時代力量高鈺婷（左二）、無黨籍王榮德（左三）、國會政黨聯盟廖蓓瑩（右二）及國民黨鄭正鈐（右一），國民黨鄭宏輝未趕上拍照。記者王駿杰／攝影 分享 facebook

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