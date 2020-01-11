台南開票專區／綠地中30搶6 看藍營「小辣椒」能否帶頭突圍

洪秀柱（右）出征台南市立委六選區，王定宇（左）嚴陣以待。圖／取自臉書、聯合報系資料照片 分享 facebook

台南市向來「綠油油」，立委選舉共六個選區，形成三十搶六局面，國民黨前主席洪秀柱投入第六選區，挑戰四年前全國第一高票的民進黨立委王定宇成為焦點，預估決勝點將在藍營票倉「東區廿九個里」，若洪秀柱在東區贏不多，可能補不過在南關線輸掉的選票。

>>>開票實況／台南市立委選舉即時開票數據

第一選區七搶一

此區向來綠大於藍，民進黨候選人賴惠員高居上風，她在黨內初選以30.65%終結現任立法委員葉宜津爭取七連霸之路；國民黨蔡育輝先前因不滿黨內不分區名單，跳海抗議後意外衝高聲勢。台灣民眾黨提名的前國代顏耀星喊拋開藍綠，目標網羅中間選票，更自稱第一選區已呈現「三腳督」。

第二選區三搶一

第二選區選民結構以農漁民為主，向來是綠營的鐵桿部隊，驚險贏得補選的民進黨郭國文尋求連任，雖有執政優勢卻但因立委補選曾引發「文旦之亂」，讓郭國文和民進黨有危機感，當選後立刻投入選舉，此番對上國民黨徵召的前立委李和順之子、前台南縣議員李武龍，雖知名度稍嫌不足，但勤走基層拜訪，加上組織青年軍網路空戰急起直追，後勁可期。

第三選區四搶一

民進黨立委陳亭妃扎根21年，此次拚四連霸尤被看好，國民黨徵召北區振興里里長童小芸應戰，勤走基層反被視為「越級」挑戰，不過擔任北區里長聯誼會會長，並獲選為北區婦女會理事長的她戰力也不弱。

第四選區六搶一

該區屬於藍綠對決，小黨可能分散選票。民進黨候選人林岱樺與國民黨候選人徐慶煌曾在2011年補選首度對戰，由林岱樺勝出，後兩屆立委選舉中又連任，今年兩人再度交手。

第五選區六搶一

民進黨籍現任立委林俊憲尋求連任之路，對上連任7屆的國民黨籍資深議員蔡淑惠，其深耕基層的實力不容小覷；安定力量提名的政治素人李伯利是參選人中最年輕的，從黑道大哥到牧師、轉而投身政壇的身分，在本次參選中顯得格外特別；無黨籍候選人陳致曉目標鎖定「拉下林俊憲」，吸引不少支持者；而曾在2018參選台南市長的「虧雞福來爹」林義豐過去曾舉辦電音趴，話題性十足，在市長選舉敗選後再度重出江湖；另一位無黨籍的參選人吳炳輝目前是律師，也曾在去年3月參選台南第二選區立委補選失利。

第六選區五搶一

台南市東區廿九里，軍公教選票不少，一向被劃為台南市的藍營票倉。國民黨台南市黨部主委謝龍介強力拉抬洪秀柱，認為王定宇不斷對高知名度的洪秀柱抹紅，應是選情告急，民進黨台南市黨部主委黃先柱則回應，洪秀柱年齡不小，戰力不如往昔，這次選舉沒感受到「小辣椒」特色，加上傾中論述讓當地不能接受。

《最新台南市立委即時開票》