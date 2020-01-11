竹縣開票專區／立委13搶2混戰廝殺 恐衝擊傳統政治版圖

2020年新竹縣區域立委選情混亂，由左至右是國民黨籍立委候選人林思銘、民進黨籍立委候選人鄭朝方、民進黨籍立委候選人周江杰、國民黨籍立委候選人林為洲，傳統藍綠政治人物不見得能有優勢。 圖／聯合報系資料照、中央社 分享 facebook

2020年新竹縣區域立委增為2席，第一選區為民進黨艱困選區，推出曾任中央黨部客家部、新聞部主任的周江杰，挑戰尋求連任的國民黨立委林為洲；第二選區由於多數選民為外來人口，加上總共7人參選爭搶立委席次，可說是參選大爆炸，民進黨推派前年參選新竹縣長的鄭朝方出馬，迎戰五連霸竹縣議員的國民黨林思銘，此外國會政黨聯盟推派的邱靖雅也有深厚實力，可說誰也占不到便宜。

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第一選區／國民黨雖有優勢 對手仍不容小覷

民進黨推派的周江杰曾當選竹縣議員，當時選區歸在此次大選竹縣第二選區範圍，這次可說是「跨區」參選，面對國民黨對手林為洲，雖起步較晚、知名度不如對方，但在選戰倒數階段靠著騎單車跑遍選區，逐戶拜訪宣傳政見感動選民。

另外，尋求連任的林為洲曾在立院擔任黨團幹部，問政經驗豐富，林為洲表示自己「敢講、肯做」，加上已在選區舉辦百場說明會，深耕地方、貼近選民，知名度相較其他候選人更高。

雖然根據地方人士觀察，竹縣第一選區藍營握有優勢，但有一定民意基礎的綠黨籍竹縣議員余筱菁、國會政黨聯盟籍竹縣議員吳旭智都不容輕忽；另外兩名無黨籍候選人，傅家賢提出三大輕軌動線、建造機車風廊等政見，劉復嵐則主張設立美國陪審團制度、提倡教育改革，形成六搶一戰況。

第二選區／7人參選大爆炸 戰況複雜

前年投入新竹縣長爭霸戰的鄭朝方，這次2020大選挾著人氣餘溫捲土重來，聲量相較其他對手高。此外，鄭父是前新竹縣長鄭永金，家族長期經營竹東鎮，該區可說是鄭家的鐵票倉，鄭朝方擁有家族資源搭配年輕形象，力求突破重圍。

不過，國民黨推出的林思銘不僅是五連霸新竹縣議員的實力派角色，更是職業律師，其陣營高喊「立法的事，專業的來」，加上有竹縣長楊文科能幫忙動員國民黨組織打選戰，「藍營大團結」的氣勢不容低估。

除了藍綠兩黨，國會政黨聯盟的竹縣議員邱靖雅問政犀利、團隊善用社群回應選民訴求，在竹北擁有深厚實力、頗得地方支持；綠黨籍候選人陳冠宇與台灣民眾黨籍候選人林碩彥是竹北市民代表，在地方上有一定支持度；台灣基進候選人劉士睿與無黨籍候選人黃秀龍，則各自透過宣傳逐漸打開知名度。

根據分析，竹縣第二選區7人競爭，且票源多有重疊，導致此區選情較為複雜，百家爭鳴情況下有可能衝擊原本藍大於綠的政治版圖。

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