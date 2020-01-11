連江開票專區／藍營超級鐵票區內訌 民進黨「刺客」空降

由左至右依序為無黨籍候選人曹爾忠、民進黨候選人李問、國民黨立委陳雪生。 圖／中央社、李問團隊提供、聯合報系報資料照 分享 facebook

連江縣人口一萬三千多人，向來是藍營的超級鐵票區，今年立委參選爆炸「五搶一」創歷史新高。現任立委陳雪生獲國民黨徵召尋求三連任，令黨部主委曹爾忠不滿未辦初選，憤而辭去主委以無黨籍參選，此次藍營內訌票源分裂，或讓民進黨「刺客」李問從中獲小利。

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8年前立委選舉，陳雪生就和曹爾忠對戰過，曹爾忠代表國民黨出征，但最後卻是無黨籍的陳雪生以167票差距勝出，如今兩人再度對決，參選身分卻反了過來，此番戰局還加入前議員王長明及國會政黨聯盟李克焜。

馬祖人重地方情感，每次選舉家族勢力都扮演關鍵角色。陳雪生基層實力深厚，有國民大會代表、連江縣長與立委的豐富政治經歷，佔據現任優勢，而同是「藍軍」的曹爾忠，曾是國民黨連江縣黨部主委，也曾任五屆立委，郭台銘特別為他跨海拜票輔選。

該區對民進黨來說是「艱困中的艱困」，綠營得票率不曾超過百分之五，上屆立委選舉更未推人競逐，因此民進黨李問主動請纓上陣，被視為從台灣本島「空降」，他為了打知名度採「步行環島」方式，掃遍馬祖大街小巷，頓時成為馬祖紅人，尤其積極正面的選戰與理性政見論述風格令鄉親眼睛為之一亮，也獲在地青年認同，來勢洶洶。

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