高雄開票專區／8席立委拚搶 藍盼延續韓流、綠喊八仙過海

高雄第三選區立委競爭激烈，分別是國民黨黃昭順（左）、無黨籍郭新政（中）、民進黨劉世芳（右）角逐參選。圖／聯合報系資料照、郭新政服務處提供 分享 facebook

2020年高雄區域立委有8席，共48人角逐參選，就過去選戰來看，高雄一向被認為是「綠油油」選區，在第九屆（2016年）立委選舉中，民進黨大獲全勝，擊出「全壘打」9席全上，在高雄拿下逾90萬票，相較國民黨的51萬，可說是氣勢如虹。

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然而2018年韓國瑜攻下市長大位，在「韓流」加持下，導致高雄藍綠版圖翻轉，激起民進黨立委選情的危機意識，提前就位布局，民進黨副總統候選人賴清德更喊出「八仙過海」；藍營則盼延續「韓流」，由「最強母雞」韓國瑜帶隊，力拚4席。

目前八個選區中，選情最為激烈的是第三選區（左營楠梓）、第五選區（三民苓雅8里）以及第七選區（鳳山），藍綠在這三選區狹路相逢，讓選情詭譎難測。

左楠三女人廝殺 眷村票決勝

高雄市立委選舉第三選區（左營、楠梓）因軍眷人口數多，一向被視為藍營鐵票倉，直到民進黨推派劉世芳，第九屆以超過10萬票當選，雖然在眷村得票仍不及國民黨對手張顯耀，但部分票匭開出近五成票數，可證明劉世芳用心經營基層。

劉世芳此次連任面對國民黨現任不分區立委黃昭順，兩人實力相當，被視為最具指標性的一仗；劉世芳曾任行政院秘書長、高市府副市長，黃昭順也是國民黨中常委，兩人論在黨內輩分與政治經歷，都有輸不起壓力。

此外，以無黨籍參選的已故台北市議員李新友人郭新政，也加入戰局，為了「誰摔死了李新」，郭新政拍影片和出書，將矛頭對準黃昭順，指控黃和前立委羅淑蕾對她和李新進行政治追殺，火藥味濃厚。

二強君子之爭 互拚教育政見

第五選區由尋求連任的民進黨立委李昆澤（右），對決國民黨市議員黃柏霖（左），兩人形象接近，雙方在選戰期間達成君子之爭。圖／聯合報系資料照、李昆澤臉書 分享 facebook

第五選區（三民苓雅8里）由拚連任的民進黨立委李昆澤，再次贏戰國民黨市議員黃柏霖，國民黨參選人黃柏霖自詡為「科丁（科學園丁）」立委，廣推資訊教育免費課程；拚連任的民進黨立委李昆澤宣傳對高雄教育建設的貢獻，展現問政成果。兩人形象相近，各自努力宣傳政見，李陣營更透露有與黃達成共識，選戰期間，不抹黑及謾罵對手，「打一場君子之爭」。

事實上，李、黃在第九屆立委選戰曾交手過，當時國民黨選情低迷，李昆澤以8萬3986票大勝黃柏霖，如今民進黨在高雄的主場優勢不再，黃柏霖更在2018年議員選舉拿下全市最高票，聲勢高漲，綠營也坦言選情緊繃。

鳳山藍綠夾殺 小黨分食

高雄市第七選區，由「鳳山的女兒」、國民黨立委參選人李雅靜（右），對上民進黨立委許智傑（左）。圖／聯合報系資料照 分享 facebook

第七選區（鳳山），人口數達35.9萬多人，是高雄市人口最多的行政區。尋求連任的民進黨立委許智傑，曾任市議員、鳳山市長、鳳山區長，到連任兩屆立委，地方根基穩固。而國民黨推派三連霸市議員李雅靜，主打「鳳山的女兒」轉戰立委，挾著強大「韓流」，李雅靜在2018年議員選舉在鳳山區拿下次高票，基層力量不容小覷。

此外，時代力量和親民黨在第七選區皆有提名人選， 這也是時力在高雄唯一推出的1席立委參選人，傾全黨之力輔選，讓原本藍綠夾殺的戰局中，再添變數。

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