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綠細數法案成果 民進黨要國會過半

2020-01-08 19:50台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

民進黨8日公佈推動立法的成績，包括人權法案及國安法等。（photo by 施凱文...
民進黨8日公佈推動立法的成績，包括人權法案及國安法等。（photo by 施凱文/台灣醒報）
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頗具爭議的《反滲透法》、年金改革、國安五法及人權法案等在第9屆的立法院會一一通過，8日被民進黨驕傲地納入政績。民進黨黨團於立法院召開記者會，說明該黨本屆在立法院通過635項法案的成果，突顯國會過半的重要性。針對立委余宛如批國民黨留下經濟爛攤如22k政策等，曾銘宗受訪時反擊指余扭曲事實。

爭議法案變政績？

「年金改革馬英九說不改不行，但他執政8年一個字都沒改。」黨團書記長李俊俋表示，這一屆在民進黨取得過半席次下，勇敢踏出第一步，讓台灣的年金保障能永續經營。近期通過的《反滲透法》及受到極大阻力的人權法案等，也在民進黨憑藉人數優勢之下訂立。

余宛如隨後直言，曾銘宗當金管會主委時，投入金融亞洲盃，把台灣的錢帶到中國去，還有國民黨設立22k標準等不良法案，「都是痛苦的經濟回憶。」曾銘宗受訪時則強烈反駁說，在他卸任前金融機構在亞洲地區的據點達355處，2年共成長75.7%，不但符合法令，風險控管也做得很好，希望余好好研究再批評。

國會過半利推法

李俊俋表示，民主國家選舉還是要回歸政策基本面，他強調：「我們要有會做事的政府，也要有過半的國會支持。」余宛如則補充，民進黨執政後股市16個月站在萬點，還債55億也達22年首見的財政平衡。「我們修正產創條例，讓青年能夠放心投資，活化創新經濟的動能。」她表示。

「國會過半，守護台灣。」李俊俋指出，所有法案都是一條一條通過的，所以國會過半很重要，「包括制定司法院釋字第748號解釋施行，以及修正社會秩序維護法、制定國家人權博物館組織法等人權法案受到的阻力更大。」他也呼籲民眾繼續支持民進黨。

立委陳曼麗則提及，民進黨一直朝綠能轉型、重視農業及海洋國家等方向立法。「意識到體育人才是打入國際的最好管道，我們也修正體育法讓人才可以發揮。」立委陳靜敏說。立委吳玉琴表示，少子女化、高齡化是國家的趨勢，要讓年輕人敢生敢養，已實施孩子學前補助，黨團也針對兒虐事件及狼師層出不窮進行修法。

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