雲林開票專區／立委藍綠對決 山海線大戰兩樣情

第10屆立法委員選舉雲林縣國民黨第一選區候選人張嘉郡(左)，民進黨第一選區候選人蘇治芬(右)。記者陳雅玲／翻攝 分享 facebook

2020年雲林縣區域立委選舉，第一選區（海線）和第二選區（山線）各有4人登記參選，呈現8搶2的局面。此次選舉藍綠勢均力敵，海線選區由張榮味女兒張嘉郡挑戰現任立委蘇治芬，山線選區民進黨現任立委劉建國對決國民黨的謝淑亞，除藍綠對決外，喜樂島聯盟、台灣革命黨及無黨籍也加入戰局。

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第一選區國民黨張嘉郡挑戰現任立委蘇治芬，2人天天炮火四射，戰況激烈。現任立委蘇治芬曾任兩屆縣長，端出政績牌為訴求，更把戰線從地方拉到中央與蔡英文總統的選戰策略合體，力求突圍。面對力爭連霸的蘇治芬，捲土重來的前任立委張嘉郡不僅擁有農會、水利豐沛人脈，加上現任縣長親姑姑張麗善的加持，較占優勢。藍綠雙方在這個選區自我評估均為「艱困但有希望」，勝負五五波難論斷。

相較第一選區炮火四射，第二選區的競爭相對溫和，民進黨劉建國採穩健戰略，固守基本盤為主，國民黨的謝淑亞則搶攻西螺較弱的票源區，雙方沒有正面攻擊，也不見炮火，不過最後決戰仍在斗六大票倉。

這兩個選區除了藍綠，都還有新人參戰，第一選區有台灣革命黨李昭儀和無黨籍林富源，第二選區的喜樂島聯盟張永津是唯一身障人士，另一位無黨籍彭新銘，只用5萬元就選上斗南鎮鎮民代表。

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