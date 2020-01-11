金門開票專區／十人搶一席立委 「三陳鼎立」離島大亂鬥

金門立委選舉公辦政見發表會，10位立委候選人中只有2人缺席。聯合報系資料照片／記者蔡家蓁攝影 分享 facebook

金馬澎三離島今年立委選舉競爭激烈，堪稱是「離島大亂鬥」，金門縣居民約十四萬人，但旅外者多，歷年投票率不高，返鄉投票率牽動當選結果。該地戰況共十人搶一席立委，是有史以來參選人數和推薦政黨最多的一次，但主要由國民黨立委陳玉珍、無黨籍陳福海、無黨籍陳滄江呈現「三陳鼎立」態勢。

>>>開票實況／金門縣立委選舉即時開票數據

本屆民進黨未派出金門縣候選人，新一代「國會女戰將」國民黨現任立委陳玉珍可說是輕鬆應戰，「三陳」都是在地最大姓氏的宗親，2019年金門縣選舉區立法委員缺額補選，陳氏宗親會代表大會上表決通過提名陳玉珍代表參選，就職不到一年的表現頗受鄉親肯定，但因「卡門」與「學歷羅生門」一事，也帶來爭議。

陳福海前年尋求連任縣長以802票飲恨，今年勤走村里拜票，金門鄉親普遍同情落選者，加上他從政近30年，基層實力雄厚，票數可能會衝高，但薛姓前機要秘書在選前被檢方清查，發現可疑款項四億元被收押，陳福海則強調與他本人無關。

無黨籍候選人陳滄江去年8月退出民進黨，隨後宣布退出政壇，支持者以年輕人居多且為他發起「不讓陳滄江退出政壇」連署，10天內就上萬人加入，讓他信心大增，去年立委補選他獲6020票，和陳玉珍只差1097票。

《最新金門縣立委即時開票》