彰化開票專區／立委4席現任拚連任 藍綠評估很相近

2020總統暨立委選舉1月11日進行投票。示意圖／聯合報系資料照 分享 facebook

2020年彰化縣區域立委選舉，4個選區都是現任「老將」爭取連任，雖然現任4席立委中，民進黨占3席，國民黨只有1席，但整個局勢仍呈現「藍綠對決」，不過有趣的是，籃綠對選情評估都是「坐二搶三望四」。

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第一選區國民黨自評現任黨籍立委柯呈枋的情勢看好，主因該區是國民黨籍縣長王惠美的地盤區，而挑戰者是民進黨籍縣議員陳秀寶，她的父親是前立委陳進丁，兩人聯手實力也不容小觑。

第二選區由國民黨籍縣議員張瀚天，挑戰現任民進黨立委黃秀芳，而無黨籍前縣議員黃玉芬隨後也加入戰局，形成「三腳督」，讓選情更顯撲朔迷離。現任立委黃秀芳曾被公督盟評為優秀立委，問政表現實受肯定，而張瀚天雖曾犯下毒品案，但為人海派，廣納農會、山頭等勢力，而黃玉芬則「精神加盟」柯文哲、郭台銘，更可吸引藍綠年輕人及中間選票。

第三選區上演公主復仇記，國民黨由前立委鄭汝芬之女謝衣鳳，挑戰民進黨現任立委洪宗熠，謝衣鳳除擁高學歷和政治家族背景外，胞弟更是現任議長，不僅有穩固樁腳打陸戰，更有家族經營的有線電台打空戰，讓現任立委洪宗熠陷入苦戰。此區除了「藍綠對決」外，還有台澎黨劉銀鬃和無黨籍前北斗鎮長楊麗香競爭。

第四選區雖然是7搶1，但被民進黨視為穩定區，現任立委陳素月爭取連任。她的主要對手是國民黨籍全國農會理事長蕭景田，他雖有經濟與人脈資源，但7年後再披戰袍，年齡與過往包袱是要克服的難關。此區另5人是安定力量的陳志傑、勞動黨的何倍爾、綠黨的蕭翠瑩、勞工黨的林怡彣和無黨籍的洪祐輔。

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