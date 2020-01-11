嘉縣開票專區／藍綠政二代對決 泛藍聯手求破陳明文不敗戰績

2018年九合一大選民進黨慘敗，卻無法撼動綠營在嘉義縣完全執政近18年。今年第10屆立委選舉分為兩選區，共10人搶2席，參選人數爆炸。第一選區民進黨蔡易餘與國民黨王啓澧的「政二代」對決最受矚目；而第二選區民進黨陳明文盼四連任，於是泛藍聯手挺實力較強的前立委林國慶，陷入激烈攻防。

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第一選區（海區）四搶一：藍綠政二代對決

民進黨立委蔡易餘尋求連任，出身布袋政治世家的他父親是前立委蔡啟芳，握有現任及執政黨行政資源內援的優勢。國民黨縣議員王啓澧是黃派前國代王東一之子，家族深耕地方且黨派支持，拉攏「反陳明文」勢力，加上結合區漁會力拚綠營占多數的農會。喜樂島聯盟黃俊雄與中華統一促進黨黃奕瑄則坦言參選主要在搶攻政黨票。

第二選區（山區）六搶一：泛藍聯手主力林國慶 攻打綠營

民進黨立委陳明文從政逾四十年未嘗敗績，兩任嘉義縣長卸任後，三次立委選舉得票率都過半，此次挑戰立委四連霸，遭遇昔日同志林國慶結合國民黨勢力「打破明文規定」，不但數度與國民黨提名的海區立委候選人王啟澧合體造勢，國民黨前立委翁重鈞與多名現任議員也表態力挺，連新北市長侯友宜都獻「聲」為無黨籍林國慶宣傳，讓陳明文選得格外辛苦。

無黨籍許能通曾是民進黨創黨黨員，與無黨籍簡明廉及林國慶皆聯盟國民黨，開放民眾自由投票，只求下架蔡英文總統及陳明文，另有台灣維新黨王金山、喜樂島聯盟許韶珍共三黨六搶一局勢，在野陣營票源分散，操作棄保的成效將是最後勝負關鍵。

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