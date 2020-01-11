屏東開票專區／立委參選大爆炸！藍綠各有隱憂 蔣月惠老神在在

屏東縣立委第一選區6搶1，分別是一邊一國行動黨潘偉龍（左）、國民黨葉壽山（左二）、民進黨鍾佳濱（右二）、無黨籍黃冬輝（右），以及無黨籍秦鴻明和蔣月惠。 記者翁禎霞／攝影 分享 facebook

屏東縣區域立委歷經選區劃分，從3席減少為2席共2個選區，高達15人登記參選，第一選區6搶1，第二選區9搶1。一向被視為「綠大於藍」的屏東政治版圖，此次選戰面臨泛綠分裂，尤其第一選區，藍綠各有人脫黨參選，曾在縣議員選舉拿下最高票的蔣月惠也來挑戰，讓選情更加撲朔迷離。

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第一選區藍綠各分裂 選情詭譎難測

第一選區選情有戲劇性轉折，民進黨初選階段原為立委蘇震清與鍾佳濱兩強之爭，但在最後關頭，蘇震清選擇退出，禮讓鍾，後來轉戰不分區未果，又改選屏東第二選區立委；立法院長蘇嘉全妻子洪恆珠也脫黨參選，但不到三星期，再宣布退選，原有的競選總部與輔選人員都轉為小英後援會。

在民進黨「內亂」之際，國民黨推派曾任兩屆屏東市長、被視為是「韓家軍」的葉壽山，原本局勢看漲，卻在登記最後一刻殺出程咬金，反年改大將黃冬輝宣布參選第一選區立委，但黃未參與國民黨初選，國民黨最後撤銷黨籍，目前黃冬輝已是無黨籍。

此外，曾在2018年屏東縣議員選舉中，以第一高票當選的無黨籍議員蔣月惠，也來挑戰第一選區，讓原本詭譎多變的戰局，增添變數。

第二選區綠營同室操戈 選情爆炸

由於蘇震清轉戰第二選區，民進黨最後選擇將原挑戰第二選區連任的莊瑞雄改列不分區，換蘇震清上陣，此舉造成和莊瑞雄競爭過的前立委鄭朝明不滿，最後蘇、鄭兩人同樣以無黨身分參選，兩人都不具備民進黨推薦身分，卻各自認為自己是正統民進黨提名人。

而國民黨則提名屏東縣議長周典論的女兒周佳琪，在議長父親的加持下，周佳琪的地方組織動員力強大，知名度與支持度迅速成長，另外還有其他顏色的政黨候選人來參一腳，讓這一場立委選舉，打得難分難解。

屏東縣立委第二選區9搶1，分別是台澎黨馮家芸（左一）、無黨籍蘇震清（左二）、無黨籍張怡（左三）、台灣工黨何秋葺（左四）、無黨籍姚宗翰（右四）、統促黨何麗莉（右三）、無黨籍鄭朝明（右二）、國會政黨聯盟鄭文龍（右），國民黨籍周佳琪則未出席政見會。 記者翁禎霞／攝影 分享 facebook

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