侯友宜、柯文哲、鄭文燦 桃園輔選大車拚

新北市長侯友宜（前右）昨天到桃園，陪同立委候選人魯明哲掃街拜票。 圖／魯明哲競選團隊提供 分享 facebook

選舉拉票白熱化，3位高施政滿意度的直轄市長昨天都到桃園助選拉票。立法院通過反滲透法，新竹市立委候選人鄭正鈐、鄭宏輝互轟、戰火再升高；賴清德到苗栗掃街，批苗栗沒政黨輪替，搞到破產發不出薪水，要不是蔡英文總統伸援手，相信沒有今天的安定。

新北市長侯友宜昨天到桃園市先後陪同立委候選人魯明哲、萬美玲、吳志揚掃街拜票，並表示自己在桃園當警察局長期間，魯明哲、萬美玲很關心警消、婦幼和社會安全，他們和吳志揚都正派、善良、經歷豐富又專業，桃園發展好，新北才會好。

桃園市長鄭文燦（中）陪同黨籍立委候選人鄭運鵬（左）掃街拜票。 記者曾增勳／攝影 分享 facebook

桃園市長鄭文燦陪同立委候選人鄭寶清、鄭運鵬拜票，強調「雙鄭連線」，桃園建設不能停，推薦鄭寶清、鄭運鵬在立院表現是重量級立委，爭取每項工作都有專業和熱情，不包工程、不炒地皮。

台灣民眾黨主席柯文哲（站立者右）陪同桃園立委候選人陳泓維（左）掃街拜票。 記者曾增勳／攝影 分享 facebook

台灣民眾黨主席柯文哲昨陪同桃園立委候選人陳泓維車隊掃街拜票，表示北桃園人口多元，是具體而微的台灣縮影，慢慢與台北市一樣是個移民社會，要將北桃園併入首都生活圈。

反滲透法爭議持續延燒，新竹市藍綠候選人互咬，民進黨鄭宏輝開記者會曝光藍營對手鄭正鈐以國民黨組發會名義頻繁拜會中國投資人，並與中國共青團密切交流，也與涉入共諜案的侯漢廷開直播，並質疑他為何反對反滲透法。

鄭正鈐反轟鄭宏輝曾到天津接受當時中國的統戰部長劉常喜接待，這樣是不是也算配合中共統戰的事實，早已被滲透？他堅決反對一國兩制，反倒是鄭宏輝以「中國台灣」的名義爽賺人民幣，反滲透法造成民眾惶惶不安，根本就是民進黨用來惡整老百姓的「爛透法」。

賴清德陪同苗栗兩個選區立委候選人徐定禎、羅貴星車隊掃街造勢。強調苗栗曾搞到縣府破產，公務員發不出薪水，如果不是蔡總統行政團隊不分黨派給予援助，相信苗栗沒辦法有今天的安定。

國民黨候選人陳超明在銅鑼鄉街頭拜票，徐志榮陪同國防部長嚴德發到頭份，前往黑鷹直升機殉職侍從官黃聖航的靈堂拈香致祭、慰問家屬，肯定黃是國軍楷模。