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倒數3天 選將邊吃便當邊拉票

2020-01-07 23:48聯合報 記者周宗禎／台南報導

選戰倒數剩下3天，各陣營候選人無不把握最後幾天時間，全力衝刺拉票，尤其在激烈選區的候選人，更是拚了命，有人忙到連吃飯、睡覺的時間，都要節省下來，只求能有多一點時間，多一雙手、多拉一張票。

民進黨台南市第2選區立委候選人郭國文，這幾天從早忙到晚，車隊穿梭選區大街小巷拜票，還連兩天規畫發表政見、號召地方意見領袖站台，因為站台人士時間不好喬，也只能選擇中午，趁遊行車隊中午休息、騰出短暫半個小時的「吃飯時間」開記者會。

民進黨台南市第二選區立委候選人郭國文（右二）忙著衝刺掃街，昨天中午趁著等車空檔站...
民進黨台南市第二選區立委候選人郭國文（右二）忙著衝刺掃街，昨天中午趁著等車空檔站在門邊吃飯邊聽行程說明。 記者周宗禎／攝影
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昨天中午他發表最後一支競選影片，記者會開完工作人員也吃完午餐，發便當給外賓逐一送客，車隊就準備要出發，繼續下午的行程，謹慎的郭國文這時除了送往迎來，還要與張羅行程與選務人員溝通，吃飯時間能省則省，這回實在沒有時間坐下來吃午飯，只好就站在門邊，一邊送客、一邊吃便當、一邊聽幕僚說明。

國民黨台南市第四選區立委候選人林燕祝（右）拜票忙到沒時間吃飯，昨早在新化果菜市場...
國民黨台南市第四選區立委候選人林燕祝（右）拜票忙到沒時間吃飯，昨早在新化果菜市場邊走邊吃早餐。 圖／林燕祝提供
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國民黨第4選區國民黨候選人林燕祝也不遑多讓，連續好幾天大清早天沒亮，就帶著助選員到新化等地鄉間社區，向早起的選民拜票；常要一直忙到晚上9點10點才吃東西。這幾天她因為一直沒時間好好吃飯，三餐不定搞到胃痛、嚴重胃食道逆流，親友建議到醫院看病，她回說，別開玩笑了，還剩下3天，哪有時間去看病，實在受不了，有什麼東西甚至支持者拿什麼東西就隨口吃下。

昨天上午林燕祝到新化果菜市場拜票，隨行人員見她邊走邊吃的模樣，隨手拿起手機就錄下一段畫面；林燕祝事後看了自己這個模樣，也覺得十分感慨，選區這麼大、選民這麼多，要一個個拜訪實在不可能，只能有多少時間就擠出多少時間，等選完再去醫院好好看病。

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