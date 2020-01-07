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藍綠決戰新北 馬英九、卓榮泰催票

2020-01-07 23:18聯合報 記者胡瑞玲張曼蘋王敏旭江婉儀施鴻基／新北報導

前總統馬英九（中）全台輔選，陪立委候選人柯志恩（右）車隊掃街。 記者張曼蘋／攝影
前總統馬英九（中）全台輔選，陪立委候選人柯志恩（右）車隊掃街。 記者張曼蘋／攝影
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選前倒數4天，民進黨主席卓榮泰在新北全市輔選，陪各候選人車隊掃街；國民黨則由前總統馬英九輔選李永萍、柯志恩、林國春和羅明才，侯友宜輔選林金結。馬英九表示，民進黨打壓言論自由是非常可恥、可恨的行為，要嚴厲譴責；卓榮泰則說，衛冕者會力拚連任，也不會放棄新秀。

日前台大教授蘇宏達因一年多前在臉書批評故宮政策，遭警調認定是散播「假消息」並送辦，士林地方法院本月6日認定蘇的影片是個人意見及合理評論，受言論自由保障，裁定不罰。

馬英九表示，他覺得實在很過分，只是討論怎麼會構成犯罪呢？痛批民進黨打壓人民的言論自由到這種地步，是非常可恥、可恨的，要嚴厲譴責。

民進黨主席卓榮泰（右）到新北三重，陪立委候選人余天（左）車隊掃街。 記者施鴻基／...
民進黨主席卓榮泰（右）到新北三重，陪立委候選人余天（左）車隊掃街。 記者施鴻基／攝影
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卓榮泰一早就從三重開始，一口氣以8個小時陪余天、林淑芬、呂孫綾、吳秉叡、蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸、羅致政、江永昌和蔡沐霖10名候選人車隊掃街。行政院長蘇貞昌已連2天為子弟兵張宏陸輔選。

他說，選戰最後一周，各選區戰況都非常膠著、激烈，即使是傳統票倉，候選人的努力也非常重要，中央黨部規畫策略協助候選人，大家都會催票，但是最後的策略是在候選人的口袋裡。

今天藍綠也繼續在新北拚場，前市長朱立倫返回新北輔選林德福，李翁月娥和黃志雄，國民黨總統候選人韓國瑜妻子李佳芬晚間也將到三重為結盟的候選人李翁月娥站台，侯友宜也安排輔選5名候選人。

副總統陳建仁將陪民進黨候選人張銘祐車隊掃街，行政院長蘇貞昌一連輔選女兒蘇巧慧和賴品妤；文化部長鄭麗君也為吳琪銘和蘇巧慧站台；立法院長蘇嘉全則和行政院副院長陳其邁輔選呂孫綾。

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