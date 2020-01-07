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競選車隊中部巷戰 轉角就遇大咖

2020-01-07 23:36聯合報 都會社會中心記者／連線報導

學者：可固本兼試人氣

選戰進入倒數「巷弄戰」，中彰投街頭昨到處是競選車隊掃街；藍綠橘的政治大咖昨不約而同群聚中台灣站台，讓群眾直呼「轉角就遇大咖」；車隊太過密集，也出現與對手車隊擦身的緊張態勢。車掃催得出票嗎？操盤手和學者分析車掃可固本兼試人氣水溫。

「母雞」帶頭整天穿梭

國民黨的主帥韓國瑜昨雖沒來，但副總統候選人張善政、韓妻李佳芬和競總主委朱立倫都來當「母雞」，替藍軍立委衝刺。李佳芬清早與藍立委候選人江啟臣衝上最高的和平區谷關大道院，行程一場接一場不見疲態，力喊民進黨不要以為喊護主權就可胡作非為、貪汙腐敗。

國民黨總統候選人韓國瑜的妻子李佳芬今晚到台中市輔選時，遇到有人拿隻「烤鴨」請她簽...
國民黨總統候選人韓國瑜的妻子李佳芬今晚到台中市輔選時，遇到有人拿隻「烤鴨」請她簽名。記者黃寅／攝影
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朱立倫一整天都在站車隊，在彰化先陪立委候選人謝衣鳳、柯呈舫，再到台中加持李中、黃馨慧與楊瓊瓔，車隊上連站了5、6小時，力拚藍營立委席次。張善政也是整天加持中台灣，車隊上大喊3次「蔡英文還我好空氣」，要選民思考蔡英文執政，大家過得好嗎？

韓國瑜全國競選主委朱立倫（中）昨到台中，與國民黨候選人李中（左）一起在市場掃街。...
韓國瑜全國競選主委朱立倫（中）昨到台中，與國民黨候選人李中（左）一起在市場掃街。 記者喻文玟／攝影
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民進黨總統、副總統候選人蔡英文、賴清德昨都到中台灣拚選票；蔡英文總統下午趕到南投陪立委候選人蔡培慧車隊掃街，她已多度來南投站台力挺，晚上在彰化與南投都有大型造勢晚會，在選戰倒數，強力固本中台灣票倉。

尋求連任的立法院副院長蔡其昌（中）在清水車隊掃街，民進黨副總統候選人賴清德（右）...
尋求連任的立法院副院長蔡其昌（中）在清水車隊掃街，民進黨副總統候選人賴清德（右）陪同加持。 記者黑中亮／攝影
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狹路相逢擦身過

賴清德也是從早上站上立委候選人蔡其昌的車隊陪掃街，再趕到彰化加持陳秀寶與洪宗熠接連4場，賴清德強調2020台灣要贏，中台灣要先贏。綠營還有人氣旺的總統府祕書長「花媽」陳菊加持候選人張廖萬堅，前行政院長游錫堃也趕場為無黨洪慈庸站台。

選戰倒數4天，總統府秘書長陳菊（右）今下午陪民進黨立委張廖萬堅掃街，還站在街頭請...
選戰倒數4天，總統府秘書長陳菊（右）今下午陪民進黨立委張廖萬堅掃街，還站在街頭請託拜票。記者洪敬浤／攝影
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也因車隊太密集，往往出現「狹路相逢」！陳菊在台中4選區陪張廖萬堅車隊掃街，就碰到國民黨黃馨慧與群眾在黃昏市場入口迎接李佳芬，綠營車隊快速通過，藍營群眾在街口比「2號」，互無交集。

親民黨總統候選人宋楚瑜昨安排到南投，一整天拜廟拚選情；台中則由「郭董」郭台銘出馬幫橘營候選人站台，他喊出國會要「兩大兩小」才有制衡力量，呼籲選民不要讓一黨獨大，變成權力傲慢。

各候選人車隊一整天交叉穿梭，立委候選人也上車、下車，僅旁邊大咖換人後，繼續再戰。

鴻海集團創辦人郭台銘（中）到台中車隊遊行，為親民黨衝刺政黨票；親民黨不分區立委蔡...
鴻海集團創辦人郭台銘（中）到台中車隊遊行，為親民黨衝刺政黨票；親民黨不分區立委蔡沁瑜（右）、劉宥彤也在車隊中。 記者洪敬浤／攝影
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最後關頭必備戰略

昨也有候選人自主約束，降低麥克風音量，表示不要擾人休息、影響上課；也有候選人要求不放鞭炮，避免讓已「紅害」多日的天空更加汙染。

車隊掃街幾乎是每位候選人最後關頭必備戰略，操盤手說，車隊掃街或徒步拜票可測人氣，了解選區溫度如何。東海大學政治系教授潘兆民表示，台灣選區幅員較小，掃街拜票展示候選人接地氣，也展現氣勢，選舉講究拚場拚人氣，掃街拜票少不了。

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