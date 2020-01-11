苗栗開票專區／綠營攻不破的鐵票倉 看藍營是否續保優勢

苗栗縣第一選區2020立委選舉，國民黨提名爭取連任的陳超明（左）、民進黨徵召羅貴星（右）參選。 聯合報系資料照片／記者胡蓬生攝影 分享 facebook

苗栗縣區域立委共兩個選區，以往戰果都由藍軍包下，是民進黨在台灣西半部唯一不曾執政的縣市。2020立委選舉兩區各有6人參選，除了藍綠相互交鋒，還得面對無黨籍、民眾黨、基進黨等參選人的競爭。一直以來，苗栗縣因財政困境以及人口外流問題，成為2020選舉候選人政見關注話題。

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第一選區（海線）回歸傳統藍綠對決，國民黨陳超明力拚三連霸，雖然他累積了雄厚的基層實力，然而民進黨派出羅貴星搶攻海線最大票倉竹南鎮，最近集結地方「反陳超明」勢力，試圖放手一搏；台灣民眾黨的朱哲成則把主力放在爭取中間選票，但預料仍難以左右藍綠選情。

回顧過去兩屆選情，2012年陳超明以超過56%得票率當選；2016年儘管當時的大環境不利國民黨，但靠著泛綠勢力分裂，陳仍以逾42%得票率成功連任。過去屢戰屢勝的從政經歷，讓陳在這次選舉中獲得海線八鄉鎮市首長支持，地方普遍看好陳能再度勝出。

苗栗區域立委候選人政見發表會2日登場，第二選區立委候選人左起徐志榮、徐定禎、温俊勇、曾宛菁與林名哲。當天5號侯選人、基進黨林昱同缺席不在照片內。 聯合報系資料照片／記者劉星君攝影 分享 facebook

第二選區以目前聲勢看來，一樣是藍綠對決，現任國民黨立委徐志榮對上民進黨的徐定禎，被外界形容為「雙徐之爭」。雖說苗栗縣一直都是綠營攻不破的鐵票倉，然而分析過去兩三屆選情，不難發現綠營得票率有節節增長逼近的趨勢，使得藍營在2020選舉不得不「戒慎恐懼」。民進黨的徐定禎曾擔任兩屆頭份市長，最亮眼的政績莫過於讓頭份財庫轉虧為盈，雖然在前年九合一大選中敗選縣長，不過這次無黨籍的他加入民進黨參選，將借助綠營聲勢再度與徐志榮較勁。

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