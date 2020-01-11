南投開票專區／立委7搶2 單純「藍綠對決」

南投縣現任立委馬文君（左）和許淑華（右）爭取連任。記者賴香珊／攝影 分享 facebook

2020年南投縣區域立委選舉呈現「藍綠對決」局面，7人爭奪2席次，選情相對單純。第一選區由現任國民黨立委馬文君，對決民進黨不分區立委蔡培慧，雙方勢均力敵是「兩個女立委戰爭」。第二選區總共有5人參選，除了國民黨現任立委「神力女超人」許淑華外、還有代表民進黨的水里鄉長陳癸佑、代表台灣基進的吳承叡、宗教聯盟的謝福全和合一行動聯盟的傅文佐。

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南投縣雖是藍營傳統票倉，根據地方人士觀察，已經三連霸的國民黨立委馬文君平時勤於耕耘選區，又與縣長林明溱配合度佳，聲勢看好；不過，民進黨的蔡培慧也不是省油的燈，除有中央資源加持外，選區中的埔里、國姓、魚池鄉鎮長也都是綠營人士，較占優勢，所以誰能得到草屯、埔里兩大票倉選民的關愛，將是獲勝關鍵。

第二選區依然是「藍綠對決」，積極尋求連任的國民黨現任立委許淑華，上屆在不被看好的情況下，逆勢攀高大勝民進黨前立委蔡煌瑯，這次在身為「挺韓名將」加持下，更具優勢。反觀代表民進黨的水里鄉長陳癸佑，雖然有政黨奧援，相較之下選戰打得較為辛苦。

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