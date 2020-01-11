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選舉找網紅有用嗎？專家老實說：最大贏家是他

新北開票專區／12選區、72人爭奪立委！ 藍綠都要力爭過半

2020-01-11 08:35聯合新聞網 綜合報導

2020立委選舉新北市12個選區，共計72人登記參選，創下歷屆最多的紀錄。圖為模...
2020立委選舉新北市12個選區，共計72人登記參選，創下歷屆最多的紀錄。圖為模擬投票。 圖／聯合報系資料照片
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2020立委選舉新北市12個選區，共計72人登記參選，創下歷屆最多的紀錄。國民黨原先在新北市站穩腳步，第七屆（2008年）及第八屆（2012年）的立法委員選舉中，皆拿下過半的10席立委席次。不料，2016年卻遇到「大洗牌」，民進黨成功搶下9席、時代力量則奪得1席，而國民黨僅能守下2席立委，輸得相當難看。

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2020新北市區域立委選舉，第一選區藍綠陷入「政二代之爭」，由曾任國民黨發言人的洪孟楷挑戰尋求連任的現任民進黨立委呂孫綾，藍綠雙方勢均力敵、戰火激烈，再加上時代力量推出已有15年律師經歷的張衞航拉攏第三勢力，令選情陷入膠著。

第三選區則呈現「綠營分裂之鬥」，新北市議員李余典的女兒李旻蔚以台灣民眾黨的身分參選，迎戰因補選勝出的現任民進黨立委余天，而國民黨則與無黨籍的李翁月娥合作，共同角逐立委之位。余天遇上女兒余苑綺癌症復發，再加上李旻蔚搶攻綠營選票，內憂外患之際，讓三重這個艱難選區再掀激戰。

第五選區則由曾任三屆立委的黃志雄再戰民進黨現任立委蘇巧慧，蘇巧慧承襲父親蘇貞昌的風格，犀利問政、勤跑地方，累積了一定的口碑。國民黨的黃志雄在上屆敗選後沉寂一時，這次回鍋再戰，實力仍不容小覷，最後究竟誰勝誰敗，值得關注。

第七選區則出現「三腳督」局面，現任民進黨立委羅致政力拚連任，卻遇上形象與背景都十分接近的國民黨候選人柯志恩，藍綠雙方再掀火花，而民眾黨也不落人後，派出PTT名人「Z9大神」吳達偉參選，讓選情進入緊繃狀態。

也有不少候選人力拚「連霸紀錄」，新北市第十一選區的現任國民黨立委羅明才，從第四屆立委連霸至第九屆，這次再拚「七連霸」成績，呼聲極高。第九選區的現任國民黨立委林德福也是紀錄保持人之一，連五次當選立委，此次再爭「六連霸」戰績，而第二選區的現任民進黨立委林淑芬也要拚「五連霸」紀錄，三人究竟能否再寫政壇新紀錄，選民拭目以待。

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