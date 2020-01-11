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台北開票專區／56人角逐8席立委 各選區名將多戰況激烈

2020-01-11 08:45聯合新聞網 綜合報導

2020立委選舉台北市共8個選區，總計56人登記參選。圖為2016年第14任總統...
2020立委選舉台北市共8個選區，總計56人登記參選。圖為2016年第14任總統與第9屆立委選舉投票日當天的畫面。 報系資料圖
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2020立委選舉台北市共8個選區，總計56人登記參選。第七屆（2008年）立法委員選舉國民黨8席全拿，第八屆（2012年）則是國民黨7席，民進黨僅得1席，但第九屆（2016年）民進黨及時代力量分別成功搶下2席及1席，國民黨退守至5席立委。這次台北市區域立委究竟能否再現「台北市藍天」，將是本次選戰的一大焦點。

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台北市第一選區以「三女將」競爭最為激烈，現任民進黨立委吳思瑤於上屆立委選舉中打敗政壇老鳥丁守中後聲勢看漲，這次力拚立委連任，卻遇上國民黨資深市議員汪志冰及一邊一國行動黨的話題女王李婉鈺，尤其汪志冰是本次最被看好的候選人之一，「三女將」搶爭席次，讓熱門的台北第一選區再掀激鬥。

台北市第三選區由國民黨的蔣萬安對上民進黨的吳怡農，兩人競爭激烈、火花不斷，再加上話題十足的民眾黨何景榮，「三帥對決」究竟誰勝誰負，選民格外關心。第四選區也陷入激戰，由「國會女神」李彥秀對上「港湖女神」高嘉瑜，雙姝之戰打得火熱，誰能成功奪下港湖區，成為台北選區的一大關鍵。

第五選區選情膠著，林昶佐退出時代力量後，以無黨籍之姿投入選戰，這次再戰國民黨老將林郁方，能否順利連任立委，備受矚目。台北市第六選區則是參選大爆炸，由10名候選人登記參選，儼然形成「10搶1」的激烈場面。

北市選區的另一大看點還有「不敗名將」的連勝紀錄，第七選區的費鴻泰寫下立委「四連霸」的成績、八選區的賴士葆有「五連勝」的戰果，兩人能否再創新紀錄，留守國會、拿下立委席次，也成為本次選舉的一大話題。

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