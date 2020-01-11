桃園開票專區／選民結構已非鐵板 看藍綠是否再翻轉

桃園選舉委員會外觀。 聯合報系資料照片／記者張裕珍攝影 分享 facebook

2020區域立委選舉，桃園市6個選區共有28人登記參選。過去被視為藍營優勢區的桃園，近年選舉結果逐漸轉變，選民結構已非鐵板，2016年桃園市6席立委，國民黨由原囊括的6席掉到剩2席，民進黨奪下3席，加上1席友好的無黨趙正宇，變成綠營優勢區。2020選舉結果，桃園能否回復傳統基本盤藍大於綠態勢，是觀察重點。

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桃園市第一選區5人參選，民進黨立委鄭運鵬尋求連任，再度遇上捲土重來的國民黨前立委陳根德，這也是鄭、陳第2次對陣。第二選區民進黨現任立委陳賴素美初選失利，由前市府顧問黃世杰參選，對上前桃園縣長、現任國民黨不分區立委吳志揚，2人皆有法律專業背景，黃是新人，吳地方實力雄厚，偏藍的楊梅選區被認為是決戰區。

第三選區政治頻譜偏藍，由國民黨魯明哲接棒陳學聖參選，魯曾任中壢市長，基層實力雄厚。民進黨則推出桃園市議員彭俊豪參戰，積極搶攻年輕選票，時代力量也派出桃園市產業總工會顧問林佳瑋迎戰，參戰火力強。第四選區現任立委民進黨鄭寶清2016年僅以160票驚險勝出，此次挑戰連任，遇上來勢洶洶的國民黨5連霸議員萬美玲，2人實力相當，選舉結果倍受外界矚目。

第五選區尋求連任的國民黨立委呂玉玲有現任優勢，主要對手則是民進黨現任不分區立委蔣絜安，蔣有客家行政經歷，並勤跑行程拚曝光。第六選區，由國民黨籍立委陳學聖對決無黨籍立委趙正宇，陳學聖有高知名度，已經4次當選桃園市立委，這次由第三選區轉戰第六選區，跟有連任優勢的趙正宇捉對廝殺必是激戰。

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