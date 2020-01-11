台東開票專區／立委激鬥4搶1！藍有執政優勢 綠拚三連霸

台東縣立委選舉有4名候選人，分別為民進黨劉櫂豪（左一）、無黨籍張坤和（左二）、國民黨張志明（右二）及台灣民眾黨陳允萍（右一）。記者尤聰光／攝影 分享 facebook

台東縣2020年區域立委選舉，共有4人登記爭奪1席立委。從歷屆選舉得票來看，台東的政治版圖一向是「藍大綠小」，直到第七屆台東縣立委補選（2010年）出現契機，民進黨提名人賴坤成勝選，成為台東縣有史以來首位民進黨籍立委，之後台東立委都由民進黨勝出，時隔十年，台東是否能「綠地變藍天」，將是台東立委選戰的一大看點。

>>>開票實況／台東縣立委選舉即時開票數據

本次立委選舉中，民進黨籍現任立委劉櫂豪，已連任兩屆八年立委，深耕地方多年，基層實力穩固，尋求三連霸，而小英政府執政成果備受選民檢驗，是否成為劉櫂豪拚連任的包袱，尚待觀察；國民黨則提名現任台東副縣長張志明，曾在前縣長徐慶元任內擔任教育局長，後轉任花蓮縣副縣長，擁有執政優勢，盼此次選舉為國民黨收復失去10年的立委，然而張志明出身宜蘭，終究與台東缺乏人親土親連結，是張必須克服的障礙。

除了劉櫂豪、張志明外，台灣民眾黨也提名現任移民署台東專員陳允萍，無任何參選經驗，與縣內新移民社團有互動良好，在新移民圈有一定優勢；另外，曾擔任執業律師的張坤和，以無黨籍身分參選，作為政治素人的張坤和，此次參選，多數鄉親對他仍是陌生。

從台東整體選票分布來看，縣內共15個鄉鎮市，其中以台東市選舉人口數最多，有近6萬票數，參選人若「拿下台東市」，基本大局已定。

《最新台東縣立委即時開票》