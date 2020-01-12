新秀逆襲成功！黃昭順8連霸劃下休止符 本屆還有哪些連任立委落馬

國民黨黃昭順力拚立委「九連霸」失利，昨晚開票時間，競選總部前人潮稀落。記者林保光／攝影 分享 facebook

中華民國第十屆立委選舉結果揭曉，曾任4屆立委的陳學聖、連任8屆的黃昭順及連任2屆的顏寬恒紛紛落馬敗選，分別以82,152票、87,665票、107,766票輸給無黨籍立委趙正宇的115,496票、民進黨籍立委劉世芳的102,300票及新科無黨籍立委陳柏惟的112,839票，令外界跌破眼鏡。

其餘包括吳志揚、沈智慧、李永萍等曾任2屆以上立委，也在這次選舉中皆雙雙敗北，分別以99,281票、109,466票、81,613票險輸給準新科立委黃世杰、莊競程、賴品妤，預計2月正式告別立院。

政治新秀仍敵不過政壇老將

本屆立委選舉中，以國民黨連任新北市第11選區立委的羅明才，連任次數最高，今(11)日以124,714票再度拿下包括新店區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區等第11選區立委寶座，代表民進黨出線該選區的候選人張銘佑，則以73,755票的比數敗北。由於該區向來為藍營鐵票區，並無意外，但值得注意的是，羅明才今日拿下的124,714票比數較上屆高，以58.37%的票數勝出，相較於上屆2016年立委選舉結果的51.00％，高出7%的票數。

52歲的羅明才，父親是知名前立委羅福助，胞兄羅明旭曾擔任省議員及新店市代會主席，羅明才則在23歲即出任國大代表，自1999年首度當選立委至今，已是七連霸，在新北第11選區的基層實力十分雄厚。如今，將邁入七連霸的立委連任之路，有望挑戰柯建銘的八連霸紀錄。

中華民國第十屆立委選舉選況如火如荼，其中羅明才(右一)、高金素梅(中)與費鴻泰(左一)等人皆穩坐立委連任之路。報系資料照 分享 facebook

資深立委激戰中生代 險勝過關

連任五次邁向連續六屆的長青立委則有3位，包括林德福、廖國棟，及在原民立委屹立不搖的高金素梅。四連霸也有3位，包括費鴻泰、賴士葆、林淑芬3人。

其中代表國民黨出線的費鴻泰，以85,082票數險勝民進黨的許淑華，堪稱是立委選舉中戰況激烈的選區之一。北市第七選區選前民調結果，費鴻泰與許淑華差距甚微，而信義及南松山的第七選區向來是藍大於綠的態勢，此次對抗同樣深耕地方的許淑華，最終仍以79,057票數之差勝出，差距6,025票，贏得可謂驚險。費鴻泰的妻子在選前發放「費太太」幸運發財籤語餅，為另一半助陣，被選民大讚「好吃有創意」。

賴士葆也以96,377票數擠走民進黨的阮昭雄，實力拉距明顯，再次保下藍營票倉。本屆成功連任原民區立委的高金素梅，以50,501票數坐穩原民立委寶座。

明星立委邁四連霸 穩坐各黨鐵票區

南投縣現任立委馬文君(左)贏得驚險。報系資料照／記者賴香珊攝影 分享 facebook

其中，三連霸成功邁向四連霸的有7位中生代立委，藍營馬文君力戰民進黨蔡培慧，馬文君最後以73,480票拿下；其他尚有6位民進黨立委，包括立委陳亭妃、邱議瑩、林岱樺、劉建國、陳明文、蘇震清。其中陳亭妃選前即被視為領先台南各選區最穩的候選人，今以136,815票大勝國民黨童小芸的52,886票，保住綠營鐵票區。

依照中華民國憲法，每屆立法委員任期4年，連選得連任。每位委員得置公費助理8至14人，由委員聘任，立法院若因總統宣告解散，則應於60日內舉行立法委員選舉，其任期重新起算。