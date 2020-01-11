台北第三選區／三帥爭霸戰！吳怡農、何景榮都撂話要贏蔣萬安

台北市立委選舉第三選區候選人，左起蔣萬安、吳怡農、何景榮。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

立委選舉台北市第三選區(中山、北松山)選情緊張，「三帥對決」究竟誰勝誰負，格外讓人關注。該選區長期由藍營立委連霸，國民黨派出的候選人是頂著蔣家第四代光環的蔣萬安，民進黨則由吳怡農擔起重任，挑戰翻轉第三選區，力圖藍天變綠地。而柯文哲領軍的民眾黨參選人何景榮獲得郭台銘相挺，其新住民身分更為這場選戰擦出新的火花。今天最完整的總統、立委即時開票數據，可以點「開票專區」查詢。

第三選區此次選情中，蔣萬安和吳怡農尤其激烈。曾有藍營人士憂心，若是現任立委蔣萬安敗給民進黨對手吳怡農，藍營恐怕將面對面崩盤的態勢。在先前的選戰，不少民眾對於蔣萬安的印象，仍停留在「蔣家後代」的標籤上。外界亦發現蔣萬安在此次選戰中操作方法趨於保守，始終沒有打出「蔣家」這面金字招牌作為號召。蔣萬安回應「屬於我的標籤怎麼撕也撕不掉」，但希望大家能看見他的優點，大聲喊出「不要再看我的標籤，看我的表現！」

面對蔣萬安如此強勁的對手，民進黨選擇派出吳怡農應戰，其學歷和顏值在選戰之初就引起一番討論。國民黨草協聯盟發起人李正皓曾表示，這場選戰的指標意義在於，如果吳怡農贏了蔣萬安，就代表「全台灣沒有一個國民黨立委是不能贏的」，可見藍綠陣營對於該區的重視。吳怡農看板也以「比蔣萬安更好的男人」作為標語，希望能催出選票。

台北市第三選區從2008年起，藍綠選票大概都維持六比四的比例。其中北松山的民生社區擁有大量公教票，讓民進黨過去久攻不下。此次選戰中，現任總統蔡英文及民進黨主席卓榮泰，已數次「同框」加持，無不期望吳怡農能攻下這塊選戰拼圖。

該選區還有民眾黨所推出的新移民二代候選人何景榮，形成三帥對決。何景榮競選時同樣主打「我要打敗蔣萬安」，還在近日的政見發表會中喝了蔣萬安的競選礦泉水，凸顯兩者手上競選資源的差距。何景榮在柯文哲極力拉抬之下，又獲得郭台銘合拍選舉定裝照，都為何景榮選情更增添看頭。1月11日最完整即時的總統、立委開票進度，可以點選聯合新聞網「選戰情報」查詢，大選開票之夜將提供完整數據。