花蓮縣／選戰激烈三腳督 蕭美琴、傅崐萁、黃啟嘉誰會拿下這一席？

前花蓮縣長傅崐萁（中）以無黨籍身分空降戰局，分裂泛藍聲勢，讓藍營的黃啟嘉（右）選情受衝擊，綠營則由現任立委蕭美琴（左）應戰。圖／蕭美琴提供、聯合報系資料照片 分享 facebook

花蓮區域立委僅有一席，選情激烈呈現「三腳督」，前花蓮縣長傅崐萁以無黨籍身分空降戰局，分裂泛藍聲勢，讓藍營的黃啟嘉選情受衝擊，綠營則由現任立委蕭美琴應戰，在藍內訌的態勢下，藍軍分裂程度無疑將左右這場選戰的結果，今天最完整即時的總統、立委開票數據，可以點聯合新聞網「選戰情報」查詢。

2016年民進黨蕭美琴在立委選戰中以6萬3231票大勝國民黨王廷升5萬1248票，首度在花蓮藍綠單挑對決中勝出。有「花蓮王」之稱的傅崐萁在花蓮擔任縣長、立委20年，掌有水利會、農會系統，妻子徐榛蔚又是現任花蓮縣長，手握行政資源，在選戰一開打時佔有優勢。

然而傅崐萁的參選也讓國民黨引發「正藍軍」之爭，形勢變得更加詭譎，傅崐萁和黃啟嘉競總都搶掛與韓國瑜合體看板，「挺韓」鬧雙包，讓藍營基層一頭霧水。戶籍在花蓮的國民黨副總統候選人張善政，甚至於政論節目上公開表態，「立委票會投給傅崐萁」，再度引發與國民黨不齊心爭議。

國民黨立委參選人黃啟嘉則號召選民「勇敢拒絕花蓮王一次」，還找了馬英九站台，馬表示，國民黨提名人就是黃啟嘉，花蓮也只有一位正藍軍。傅崐萁訴求「讓民進黨最怕的當選」，誰能在最後關頭領先，就有機會在勝選考量下，凝聚藍營選票「下架民進黨」，反之，則可能陷入被棄保的困境。

雙方戰火愈來愈猛烈，演成大混戰，泛藍支持者憂心，不管傅、黃哪一個在選戰中領先，若兩人差距未能拉開，票源分散，恐怕兩敗俱傷，被綠營坐收漁翁之利。1月11日最完整即時的總統、立委開票進度，可以點選聯合新聞網「選戰情報」查詢，大選開票之夜將提供完整數據。