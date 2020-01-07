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行政立法雙專業認證 李永萍迫切想幫七星區做事

2020-01-07 11:28文／ 李永萍競選辦公室 提供

新北第12選區立委候選人李永萍自從投入參選後，面對這個比台北市大二倍的選區(汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮)，每天上山下海，跑遍汐止及偏鄉各角落，看到四年因沒有關心地方大小事的立委，所遺留下來的種種問題。當過二屆立法委員、台北市副市長及文化局長，具有專業資歷的她，心中早想好「滿滿的解決方案」，但每次發表政見場合，總覺得時間不夠，怎麼也講不完，迫切想做的事實在太多了。

圖／李永萍競選辦公室 提供
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汐止塞車惡夢一直是汐止人的痛，但多年來苦無解方。李永萍一來就直指癥結所在，她要進立院將「柯P沒空做」的捷運汐止民生線一二期切開，將通過環評的「汐止-東湖」段六個站，轉由新北市政府主導，這樣就能很快開工，侯友宜市長相挺承諾：「不管花多少錢新北市都要做」! 這一段捷運工程完成後，預估每天可以疏解至少十三萬人次，大約是目前通勤族的一半人數，可以大幅舒解尖峰時間的塞車之苦。

圖／李永萍競選辦公室 提供
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解決七星區問題的另一個關鍵，李永萍跟鄉親保證，進立法院後一定會進入「交通委員會」，讓她可以強力監督交通部的「交通」與「觀光」業務，包括推動台62線跨越基金二路，來往金山萬里不再塞車、瑞芳鐵路高架化、九份塞車，都可得到重大進展。

七星區擁有北海岸、東北角及水金九無敵的山景海景，但老年化及人口外移的問題非常嚴重。李永萍提出設立觀光部及海洋海岸觀光司，另以「文創加值、交通配套、地方創生」等觀光三箭，帶動地方品牌的永續循環，讓青年返鄉、在地就業，以翻轉偏鄉，解決根本問題。

圖／李永萍競選辦公室 提供
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李永萍還提出「老少都顧好，青年沒煩惱」以及「教育三策」政見。她認為民進黨四年來忙於政治鬥爭及利益分配，對年輕人煩惱的低薪、居住養房、育兒公托、教育亂象、老年醫療照護等，完全繳白卷，她一定要幫助年輕人解決老少及教育負擔，台灣的一代才會有未來。

李永萍還有個特色是，提出其它候選人沒辦法提出的地方政見，深入到讓地方人士歎服! 不管汐止大經貿園區、金山慈護宮宗教觀光、萬里瑞芳漁港碼頭延伸、金瓜石台車重建、平溪天燈觀光升級、雙溪生態休閒農業、改善貢寮台二線死亡彎道……，9個月來深入各區里偏鄉了解地方需求，想做的事連政見傳單都列不完。

圖／李永萍競選辦公室 提供
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李永萍說，她是「只要發現問題没解決就會睡不著」的人，而且非常重視細節。她當兩屆立委時都是績優委員，深深了解立法院和中央政府的運作模式；又當過台北市文化局長及副市長，非常清楚地方行政事務的運作。這樣具備「行政立法雙專業認證」的經歷，就算在今天的立法院也不多見。李永萍深信，只要讓她進立院服務，一定能幫鄉親快速推進政見清單上的種種議題，讓年輕人願意返鄉生根，讓新北市七星區翻轉新生、發光發亮。

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