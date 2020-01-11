台北第四選區／雙姝之戰！國會女神李彥秀vs.港湖女神高嘉瑜

北市立委第4選區，「港湖女神」之稱的綠營議員高嘉瑜（右），挑戰現任藍營立委「國會女神」李彥秀。記者許正宏／攝影 分享 facebook

台北市立委第4選區（內湖、南港區），有「港湖女神」之稱的民進黨台北市議員高嘉瑜，挑戰現任國民黨立委「國會女神」李彥秀，雙姝之爭戰況激烈，相當有看頭！最終將由誰勝出，最完整的總統、立委開票數據，可以點聯合新聞網「開票專區」查詢。

回顧2016年第9屆立法委員選舉，同樣也是兩位女將的激戰，由藍營李彥秀對上民進黨禮讓的親民黨籍黃珊珊，李的得票數為8萬9612票，得票率達41.74％，黃得票數8萬5600票，得票率達39.87％，最後李彥秀以4012票，險勝對手。

港湖過去藍綠約呈現六四比，2008年以來三屆立委選舉都是藍營天下，但藍綠差距持續縮小，且中間選民成長許多。政治世家出身、擁有五屆議員資歷的現任立委李彥秀，對上近兩屆議員第一高票的高嘉瑜，屬藍綠對決的經典之戰，兩人都有勝選信心，但也各有隱憂。

民進黨人士說「這是最有機會翻轉港湖的一次選舉」，但前陣子高嘉瑜「未來總統可以考慮關回阿扁」的談話惹上大麻煩，一邊一國行動黨派出郭正典參選，喊出唯一目標就是要下架高嘉瑜，友柯立場也讓綠營內部分人士有意見，民進黨死忠票會流失多少有待觀察。

李彥秀選情也不能算是「穩了」，黨內人士分析，主要原因有兩個，李的支持者主要在南港，內湖有待努力，然而，內湖區選票是南港兩倍，且高嘉瑜集中火力主攻內湖。

而此次2020大選，親民黨的北市副市長黃珊珊選票流向何方，也將是最大變數，這八萬多票足以左右港湖立委選舉。1月11日最完整即時的總統、立委開票進度，可以點選聯合新聞網「開票專區」查詢，大選開票之夜將提供完整數據。