親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選倒數中
拚立委各黨搶票
黑鷹失事調查中
打假訊息遭質疑
倡統叛國說惹議
政治
軍事
綜合
難買保險的身障

滴水穿石！中共黨報非法偷渡 長期滲透美國國會

苦苓稱韓國瑜渣男 柯志恩：自己外遇有何資格罵人？

蔡阿嘎推10大帥哥正妹候選人 網驚：學姊第二、第一是誰？

2020-01-06 21:40聯合新聞網 綜合報導

網紅蔡阿嘎抓緊選舉話題的熱度，公布他心目中前10名的帥哥、正妹立委候選人。圖/Y...
網紅蔡阿嘎抓緊選舉話題的熱度，公布他心目中前10名的帥哥、正妹立委候選人。圖/YouTube
分享

近日蔡阿嘎除了用另類的方式模仿各路Youtuber，發布「若參選總統會公布的政見發表」為題的影片，大獲網友好評。今（6）日他又上傳了一支影片，列出心目中的「10大正妹、10大帥哥立委候選人」，抓緊選舉話題的熱度。其實過去他曾做過「10大正妹議員候選人」的主題影片，因此蔡阿嘎就表示，這次他要踢除上次已上榜的人選。而這次民眾黨不分區立委候選人學姊黃瀞瑩、民進黨新北汐止金山區域立委參選人賴品妤都上榜，最帥立委候選人則是由吳怡農拿下 。

其中，拿下本屆正妹立委候選人首位的是代表時代力量參選新竹市區域立委的高鈺婷，蔡阿嘎甚至封她為「新竹林志玲」；第二名是人氣原本就很高的民眾黨不分區立委候選人學姊黃瀞瑩，第三名則是代表民進黨參選新北市汐止、金山區域立委的賴品妤。時代力量關心羚、國民黨黃韻涵、綠黨鄧惠文、無黨籍的張怡、洪慈庸，以及民眾黨的李佳玲、陳思宇都入圍前10名。

最帥的立委候選人前2名則是由被封為「雙帥」的民進黨籍吳怡農、國民黨籍蔣萬安拿下，不過由吳怡農領先位居首位。無黨籍的林昶佐、民進黨籍鄭朝方，民眾黨籍吳達偉等也都入選了蔡阿嘎的帥哥清單。

蔡阿嘎也提及上次的正妹議員候選人清單，有不少議員向他抱怨怎麼沒上榜，蔡阿嘎則笑稱說這是一支「非常膚淺、非常主觀」的影片，也強調他「對人不對事、對人不對黨」，影片內容完全是他的主觀認定。

網友紛紛表示，最帥立委前2名由吳怡農、蔣萬安拿下真的是「實至名歸」，但是正妹立委候選人的部分，學姊黃瀞瑩沒有第一名「真的不給過」；也有網友表示，「怎麼可以沒有台灣基進黨不分區立委候選人吳欣岱？」

2020選舉2020立委選舉蔡阿嘎學姐黃瀞瑩吳怡農

延伸閱讀

氣炸鍋煎菲力牛排成品曝光 網友：剖面圖太誘人...

碧藍寶石眼睛電暈眾人 澳洲16歲少年帥到全網...

染髮後臉慘腫成豬頭 29歲女愛美險喪命

買珍奶遇正妹店員 他上前搭訕「結局神展開」網...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

李佳芬砲火全開 批民進黨貪汙腐敗、荒腔走板、玩整人遊戲

2020-01-06 21:54

影／李佳芬：空汙太嚴重 這個執政黨讓大家太傷心了

2020-01-06 21:39

拿921當競選口號挨批「惡心」 震央南投也中標

2020-01-06 21:14

翁重鈞韓國瑜造勢場站台 喊在野大聯盟團結挺林國慶

2020-01-06 20:24

陳水扁再出招 這次幫李婉鈺錄拜票電話

2020-01-06 19:53

集中選票打破明文規定 林國慶站韓國瑜造勢場拚勝選

2020-01-06 19:51

國民黨執政 蔡英文：中國、黑金與吳斯懷等類人最開心

2020-01-06 19:49

影／遭柯文哲批懶惰 余天回嗆：在那邊睜眼說瞎話

2020-01-06 18:19

柯文哲：再忍耐5天選舉結束 但仍是要面對問題

2020-01-06 18:14

柯文哲綵紅線？ 綠黨檢舉他疑發布民意調查資料

2020-01-06 16:30

遭疑存款淨增多於立委月薪 余天：對方沒搞清楚

2020-01-06 16:11

選立委再出奇招 李問從淡菜男孩變身「龍蝦小子」

2020-01-06 15:57

影／發文宣被偵辦 中市立委候選人莊競程派出所前舉牌

2020-01-06 15:56

涉散播不實文宣恐挨告 馬文君團隊被要求限時道歉

2020-01-06 15:55

一國兩制布條延燒 綠營提告：講了百次我做的為何不信

2020-01-06 15:22

選戰最後倒數 費鴻泰：若還在分你我不配當國民黨員

2020-01-06 15:20

林郁方喊搶救 林昶佐：舊政客情緒勒索

2020-01-06 15:19

胡志強夫婦力挺 推薦票投黃馨慧「爭一口氣」

2020-01-06 15:19

鄭正鈐批反滲透法 「惡整老百姓的爛透法」

2020-01-06 14:53

蘇治芬再爆張家農地蓋餐廳 張家郡：拿錯誤資料抹黑

2020-01-06 14:41

選舉肉搏！綠批張志明背棄國民黨 藍：劉櫂豪背棄台東人

2020-01-06 14:35

嘉縣第二場政見發表 陳明文、林國慶打做公益、挺嘉義

2020-01-06 14:34

急幫候選人站台 侯友宜沒說凱道造勢是否合體韓國瑜

2020-01-06 14:20

最後關鍵5天「票要催出來」 朱立倫：沒去投票都空的

2020-01-06 14:15

蔡英文黃金周車掃行程中午抵高雄 為許智傑拉抬選情

2020-01-06 14:14

李旻蔚秒回答提問 柯文哲狂點頭說「滿意」

2020-01-06 14:14

郭台銘說票投親民黨 柯文哲：幫民眾黨算附加的

2020-01-06 14:02

影／台南醫界連署 力挺賴清德子弟兵郭國文

2020-01-06 13:55

影／余天說藍執政爭取不到經費 柯文哲：懶惰就是懶惰

2020-01-06 13:45

蘇揆為蕭美琴輔選 競總留言「美琴留國會衝衝衝」

2020-01-06 13:40

再度為邱烽堯站台 李佳芬喊團結： 今年最怕選票浪費

2020-01-06 13:28

林佳瑋桃園公辦政見為勞工發聲 指小黨參選這3事最公平

2020-01-06 13:18

顏耀星再咬藍綠候選人競選小物 賴惠員、蔡育輝反駁

2020-01-06 13:16

被莊子富指丈夫涉工程弊案 何欣純：子虛烏有

2020-01-06 13:10

選前棄保發酵？林國慶晚間站韓國瑜造勢場拚勝選

2020-01-06 13:04

斗六鐵路高架化選舉熱門議題 謝淑亞：願意承擔

2020-01-06 13:03

黃國昌丶邱顯智嘉義市拜票 強調爭取教育資源

2020-01-06 12:59

「雙帥對決」是亡國感vs亡黨感？ 吳怡農：名嘴說法

2020-01-06 12:43

啟動車隊掃街 卓榮泰：香港人民正在看台灣選舉結果

2020-01-06 11:43
看更多

熱門文章

揭會議記錄後 李艷秋：蔡總統自爆情節令人不寒而慄

2020-01-06 11:34

立委月薪19萬卻每月淨存91萬？李旻蔚：請余天教理財

2020-01-06 11:02

青天白日勳章軼事多 蔣中正慈湖佩帶的是假貨？

2020-01-06 08:00

維多利亞遭爆23K低薪徵才？李佳芬垮臉：黑要有個程度

2020-01-06 10:56

軍方不滿運安會洩漏黑鷹黑盒子判讀資料 嚴德發：不該臆測

2020-01-06 17:37

比較蔡韓造勢熱情度 謝龍介：綠營50分藍營90分

2020-01-05 23:45

軍方不滿黑鷹黑盒子判讀外洩？ 運安會：沒有人來關切

2020-01-06 12:28

一國兩制布條延燒 綠營提告：講了百次我做的為何不信

2020-01-06 15:22

韓國瑜競辦：綠營隊培養楊蕙如們 用公帑教反串假韓粉

2020-01-06 11:15

黑鷹直升機韓國瑜失言要不要道歉？侯友宜說話了

2020-01-06 10:59

韓國瑜今晚不到嘉義聯合造勢 李佳芬「代夫出征」

2020-01-06 00:48

韓國瑜9日凱道造勢5亮點 趙少康、李佳芬將出席力挺

2020-01-06 10:46

台灣前途2300萬人決定？ 他秒打臉：核電是民進黨決定

2020-01-06 08:51

韓國瑜首次車隊掃街 人氣爆棚圖輯全部看

2020-01-06 00:14

柯文哲綵紅線？ 綠黨檢舉他疑發布民意調查資料

2020-01-06 16:30

「祭獎懲逼打假」藍曝公文 怒批警政署說謊

2020-01-06 00:03

影／指「中邪說」侮辱蔣經國 宋楚瑜再批韓國瑜

2020-01-06 11:47

苦苓：看女生小腿成績一落千丈 韓國瑜渣男無誤

2020-01-06 11:51

李艷秋爆管案還沒被查水表 她再多說兩句讓人不寒而慄

2020-01-06 11:28

獨／抗日英雄鄭立軍將軍戎馬一生 睡夢中離世享嵩壽101歲

2020-01-06 11:46

選舉都在討論感情生活？ 李佳芬：這種選舉是有病嗎

2020-01-05 23:46

【重磅快評】哀榮折翼黑鷹 團結不是逃避檢討的藉口

2020-01-06 09:23

黃創夏酸韓當選女公務員得穿長褲 網：延伸功力繞地球

2020-01-06 14:39

【重磅快評】黑鷹折翼那個單位能說真相？

2020-01-06 10:31

「連3起移送都不罰」法官：查假不能強制沉默

2020-01-06 00:07

綠批韓國瑜違法在故宮發表政見 韓辦：皆照故宮規定

2020-01-06 15:41

蔡英文台南造勢漏氣？ 黃偉哲：別再製造假新聞

2020-01-06 12:54

立委全壘打 賴清德預言這4縣市

2020-01-05 22:22

韓國瑜不到嘉義造勢 主辦單位宣稱湧入逾萬群眾

2020-01-06 19:20

黑鷹風波 運安會：沒洩密也絕無指出事故是人為因素

2020-01-06 17:58

網友質疑選舉公報未印中華民國 中選會：循例皆如此

2020-01-06 12:21

韓國瑜看小腿說惹議 王淺秋：女生也會偷看帥哥

2020-01-06 13:44

苦苓稱韓國瑜渣男 柯志恩：自己外遇有何資格罵人？

2020-01-06 20:44

影／綠高層狂罵韓國瑜失格 幫林靜儀「叛國說」緩頰

2020-01-06 16:23

超級星期天…韓要下架綠 蔡喊護主權

2020-01-06 00:08

影／余天說藍執政爭取不到經費 柯文哲：懶惰就是懶惰

2020-01-06 13:45

影／藍營催票 吳敦義轟：蔡英文是天字第一號中共代理人

2020-01-06 14:53

孫大千點小英十謊言：謊話講100遍也不會變實話

2020-01-06 08:45

反滲透法釀變天？ 唐湘龍：蔡英文把知識藍都叫出來

2020-01-06 12:55

新聞眼／林靜儀凸顯民進黨兩岸政策矛盾

2020-01-06 00:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top