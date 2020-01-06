蔡阿嘎推10大帥哥正妹候選人 網驚：學姊第二、第一是誰？

網紅蔡阿嘎抓緊選舉話題的熱度，公布他心目中前10名的帥哥、正妹立委候選人。圖/ YouTube 分享 facebook

近日蔡阿嘎除了用另類的方式模仿各路Youtuber，發布「若參選總統會公布的政見發表」為題的影片，大獲網友好評。今（6）日他又上傳了一支影片，列出心目中的「10大正妹、10大帥哥立委候選人」，抓緊選舉話題的熱度。其實過去他曾做過「10大正妹議員候選人」的主題影片，因此蔡阿嘎就表示，這次他要踢除上次已上榜的人選。而這次民眾黨不分區立委候選人學姊黃瀞瑩、民進黨新北汐止金山區域立委參選人賴品妤都上榜，最帥立委候選人則是由吳怡農拿下 。

其中，拿下本屆正妹立委候選人首位的是代表時代力量參選新竹市區域立委的高鈺婷，蔡阿嘎甚至封她為「新竹林志玲」；第二名是人氣原本就很高的民眾黨不分區立委候選人學姊黃瀞瑩，第三名則是代表民進黨參選新北市汐止、金山區域立委的賴品妤。時代力量關心羚、國民黨黃韻涵、綠黨鄧惠文、無黨籍的張怡、洪慈庸，以及民眾黨的李佳玲、陳思宇都入圍前10名。

最帥的立委候選人前2名則是由被封為「雙帥」的民進黨籍吳怡農、國民黨籍蔣萬安拿下，不過由吳怡農領先位居首位。無黨籍的林昶佐、民進黨籍鄭朝方，民眾黨籍吳達偉等也都入選了蔡阿嘎的帥哥清單。

蔡阿嘎也提及上次的正妹議員候選人清單，有不少議員向他抱怨怎麼沒上榜，蔡阿嘎則笑稱說這是一支「非常膚淺、非常主觀」的影片，也強調他「對人不對事、對人不對黨」，影片內容完全是他的主觀認定。

網友紛紛表示，最帥立委前2名由吳怡農、蔣萬安拿下真的是「實至名歸」，但是正妹立委候選人的部分，學姊黃瀞瑩沒有第一名「真的不給過」；也有網友表示，「怎麼可以沒有台灣基進黨不分區立委候選人吳欣岱？」