嘉義第二選區／陳明文爭取連任 林國慶、許能通都想打破「明文規定」

嘉義第二選區戰情膠著，候選人戰戰兢兢，圖為陳明文（左）、林國慶（中）、許能通（右）。製圖／聯合報系 分享 facebook

嘉義縣第二選區戰況激烈，已經連任3次的民進黨立委陳明文，這次成為候選人圍剿對象，其中以無黨籍候選人許能通、林國慶為首，他們主張打破「明文規定」，嘉義縣山線選舉更引人關注。最完整即時的總統、立委開票數據，可以點「開票實況專區」查詢。

民進黨立委陳明文在本屆爭取連任，曾擔任過嘉義縣縣長，熟悉地方事物的他讓其他候選人不得不團結起來，以打破「明文規定」口號，盼選民能換人做做看。

無黨籍候選人林國慶深獲國民黨大老支持，他在政見發表會上批陳明文未說明位在精華區的14筆建物來源，陳明文認為對手玩數字遊戲混淆選民，而無黨籍候選人許能通則表示，「嘉義這場仗如今打的是人民的覺醒，不用在意傳統選戰的站台與動員，誰是為在地而誰又是為權位，相信選民自有公斷。」

面對競爭激烈的選區，陳明文以「深耕嘉義，守護台灣」，爭取連任機會，林國慶提出八大政見「嘉義換新」，許能通則說「堅持勇氣，榮耀嘉義」。究竟「明文規定」能不能被打破，又是誰打破的，1月11日最完整即時的總統、立委開票進度，可以點選聯合新聞網「選戰情報」查詢，大選開票之夜將提供完整數據。