台南第六選區／史上最高得票率王定宇vs.辣椒柱姐洪秀柱

王定宇（左）跟洪秀柱（右）將角逐台南市第六選區立委。圖／取自臉書、聯合報系資料照片 分享 facebook

四年前全國第一高票民進黨立委王定宇，在本屆選舉爭取連任，國民黨不甘示弱派出前主席洪秀柱，兩位強者投入台南第六選區，究竟誰能獲得選民青睞，從中脫穎而出，關鍵恐怕在台南第六選區的東區。今天最完整即時的總統、立委開票數據，可以點聯合新聞網「選戰情報」查詢。

2015年選舉結果，民進黨王定宇以72.05%的得票率當選立委，拿下153,553票成為上屆選舉「全國第一高票」。不過，為了因應台南市立委從5席增至6席，本屆台南第六選區範圍包括了台南市仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區及東區。

選區重劃讓台南第六選區多加入東區廿九里，導致選區結構分裂，深綠鐵票四區（仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區）加上藍營軍公教大本營東區，讓這場選戰更增加看頭，洪秀柱積極拜票，王定宇則是努力拔樁，讓地方人士直呼「東區將是決戰點」。

對於這場選仗，國民黨台南市黨部主委謝龍介先前受訪表示，王定宇可能遇到「全國最高票魔咒」；民進黨台南市黨部主委黃先柱說則，洪秀柱年齡不小，戰力已不若往昔。1月11日最完整即時的總統、立委開票進度，可以點選聯合新聞網「選戰情報」查詢，大選開票之夜將提供完整數據。