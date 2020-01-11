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台中第三選區／洪慈庸激戰老將楊瓊瓔 張睿倉初生之犢

2020-01-11 09:45聯合新聞網 綜合報導

台中第三選區楊瓊瓔、洪慈庸、張睿倉。報系資料照
台中第三選區楊瓊瓔、洪慈庸、張睿倉。報系資料照
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台中第三選區選情白熱化，現任無黨籍立委洪慈庸與國民黨楊瓊瓔及民眾黨張睿倉三人地方勢力皆不容小覷，戰情膠著，今天最即時最完整的總統、立委開票數據，請點聯合新聞網「開票實況」查詢。

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台中除了空汙議題備受關注，該選區地方近年最大發展計畫「花博后里園區」這塊土地在台灣燈會結束後，是各黨代表爭論最多也是最關注焦點之一。現任立委洪慈庸雖是無黨籍，但有總統蔡英文「掛保證」，洪的花博園區政見為「打造為公園或親子互動場域」表示台灣燈會結束，市府與在地會集思廣益，符合地方期待。

國民黨楊瓊瓔則是有強大後台，不僅找來歷任縣市長等大咖站台，台中市長盧秀燕更在造勢會場全力相挺楊瓊瓔，兩人手牽手展現藍營團結的心。楊瓊瓔建議「保留花博園區其場館、燈會設施與既有樹木」，規畫為公園用地，未來可做社福、商業餐飲，其它為廣場兼停車場、道路以及現況使用。

民眾黨張睿倉則是請來柯文哲麾下最有人氣的「學姊」黃瀞瑩助陣，與民眾互動玩遊戲拉近距離，黃瀞瑩表示，除了幫助地方參選人，更希望可以拉抬政黨票，將民眾黨送進立法院。張睿倉提議「花博園區可以打造成新的觀光勝地」以ROT或OT委外經營，變身多功能文創園區，容納音樂、藝術空間、市集，串連薩克斯風、馬場與花卉等在地元素。1月11日最完整即時的總統、立委開票進度，可以點選聯合新聞網「選戰情報」查詢，大選開票之夜將提供完整數據。

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