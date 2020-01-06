費鴻泰成立youtube頻道 帶你更認識南松山信義也更了解他

https://www.youtube.com/channel/UC856s1o6aBvHrsu2RGiqJCA

台北市第七選區（信義、南松山）爭取連任的國民黨立委3號費鴻泰成立youtube頻道了！希望可以提供更多選民服務、更加深地方營造，也讓選民更了解他。

地方活動X社區營造 更了解社區的大小事

費鴻泰從小生長在信義、南松山區，相當熟悉這個地方的大街小巷，深深體會社區與城市的變化，特別在youtube頻道闢「地方活動X社區營造」單元，希望民眾可以透過社區活動的參與，更了解彼此之間在社區中的大小事；進一步根據每個社區的特質自然發展成獨樹一幟的地方特色。

費鴻泰 X 財稅懶人包 最強的選民服務

費鴻泰的「擺攤服務」也一直是特有的選民服務，讓選民在住家附近的菜市場，可以訴説「您對政府的抱怨和意見」，進而為您解決問題和爭取應有的權益。

尤其是每年報稅期「稅服一條龍」服務，分時段在選區設置服務攤服務，提供會計師及同仁諮詢試算、再由國稅局收件完成，輕鬆解決選民的困擾，在youtube頻道還常常會有關於財稅的影片，像「讓小資族六大節稅法」、「達人報稅的葵花寶典 健保卡嘛ㄟ通」，大家可以節省更多荷包。

其實在youtube頻道提供非常多的影片內容，有「為民發聲x監督政府」、「費鴻泰 X 街講」及費鴻泰與好友的互動片段，都可以進一步更了解他。