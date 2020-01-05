台東／劉櫂豪釋利多 張志明批撒幣

台東釋迦產業發展，成為台東藍、綠立委候選人攻防焦點。 記者羅紹平／攝影 分享 facebook

台東釋迦年產值50億元，粗估與釋迦產業相關的農民、工人、行口、運輸業等選民逾萬人，民進黨立委候選人劉櫂豪昨發布利多，指農委會核定釋迦行銷大陸市場，每公斤補助運費3元。國民黨張志明批選前撒幣，民進黨心中只有選票、沒有農民。

劉櫂豪表示，去年12月10日他邀請農委會副主委陳添壽等人在台東地區農會開會，討論台灣釋迦新南向暨新興市場拓銷媒介，向農委會爭取釋迦行銷中國大陸市場，應比照新興市場模式，予以運費補助。農委會當時允諾研議，去年12月31日核定「108、109年期釋迦拓展及行銷補助計畫」，大陸市場涵蓋其中。

劉指出，為讓農民有更穩定收入，政府積極協助業者開拓新南向及新興市場，107年他爭取農委會補助台東地區農會行銷釋迦到日本及北美，幫助農民開拓多元國際市場。

張志明說，他樂見釋迦農能因此獲利，但劉櫂豪及民進黨不早做，選前大撒幣騙選票，動機可議。台東縣長饒慶鈴等人早就主張大陸是台東釋迦重要市場，運費補助不能排除大陸市場，臨近投票日，民進黨及劉櫂豪才拿香跟著拜，充滿選舉考量。