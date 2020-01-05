親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選倒數中
拚立委各黨搶票
黑鷹失事調查中
打假訊息遭質疑
倡統叛國說惹議
反滲透三讀通過
政治
軍事
綜合
難買保險的身障

台東／劉櫂豪釋利多 張志明批撒幣

2020-01-05 22:56聯合報 記者羅紹平／台東縣報導

台東釋迦產業發展，成為台東藍、綠立委候選人攻防焦點。 記者羅紹平／攝影
台東釋迦產業發展，成為台東藍、綠立委候選人攻防焦點。 記者羅紹平／攝影
分享

台東釋迦年產值50億元，粗估與釋迦產業相關的農民、工人、行口、運輸業等選民逾萬人，民進黨立委候選人劉櫂豪昨發布利多，指農委會核定釋迦行銷大陸市場，每公斤補助運費3元。國民黨張志明批選前撒幣，民進黨心中只有選票、沒有農民。

劉櫂豪表示，去年12月10日他邀請農委會副主委陳添壽等人在台東地區農會開會，討論台灣釋迦新南向暨新興市場拓銷媒介，向農委會爭取釋迦行銷中國大陸市場，應比照新興市場模式，予以運費補助。農委會當時允諾研議，去年12月31日核定「108、109年期釋迦拓展及行銷補助計畫」，大陸市場涵蓋其中。

劉指出，為讓農民有更穩定收入，政府積極協助業者開拓新南向及新興市場，107年他爭取農委會補助台東地區農會行銷釋迦到日本及北美，幫助農民開拓多元國際市場。

張志明說，他樂見釋迦農能因此獲利，但劉櫂豪及民進黨不早做，選前大撒幣騙選票，動機可議。台東縣長饒慶鈴等人早就主張大陸是台東釋迦重要市場，運費補助不能排除大陸市場，臨近投票日，民進黨及劉櫂豪才拿香跟著拜，充滿選舉考量。

【相關閱讀】


‧ 第三勢力正在崛起？看歷屆政黨票得票變化
‧ 宋楚瑜、韓國瑜、蔡英文誰好？總統候選人近3次選舉表現一次看
‧ 民進黨對決國民黨！2016立委選舉藍綠人氣王TOP5是他們
‧ 選前大回顧！4年前民意、2016立委當選人臉譜

2020選舉2020立委選舉2020選舉台東縣立委劉櫂豪張志明饒慶鈴國民黨民進黨

延伸閱讀

劉櫂豪提釋迦銷陸補助運費 張志明：饒了釋迦農...

台東選前衝刺 藍請謝龍介廟口開講、綠找陳建仁...

立委選舉倒數6天 台東藍綠候選同步下鄉掃街

台東立委候選人張志明街頭拉票 選民熱情上前握...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

北市選戰催票 告急、搶救聲聲急

2020-01-05 23:47

台中／最後關頭 選將追垃圾車拉票

2020-01-06 00:33

北市公辦政見 有選將著古裝、戴鳥籠亮相

2020-01-05 23:57

基隆車拚 宋瑋莉獲朱立倫力挺 蔡適應設青年應援團

2020-01-05 23:50

新北激戰 藍告急搶救 綠造勢催票

2020-01-05 23:46

高雄第5、第7選區／選將找大咖助攻 催中間選票

2020-01-05 23:23

傅崐萁布條遭漆噴 籲選民理性

2020-01-05 23:18

柯文哲新竹造勢晚會批藍綠樂於搞統獨 因他們太懶惰

2020-01-05 23:17

嘉縣／藍營挺林國慶？簡明廉槓黨部

2020-01-05 23:07

屏東二選區／蘇震清邀廟口辯論 周佳琪拒打口水戰

2020-01-05 22:59

屏東2選區纏鬥 「院長」對上「議長」

2020-01-05 22:58

選前要團結才有力量 陳菊：羅致政是蔡英文最疼惜的人

2020-01-05 22:25

立委全壘打 賴清德預言這4縣市

2020-01-05 22:22

台灣基進高雄總造勢 吸引7千名青壯族到場支持

2020-01-05 21:38

拒絕一國兩制 吳怡農喊話：我們要壯闊台灣

2020-01-05 21:37

蘇嘉全回屏東為蘇震清催票 嗆韓國瑜不敢講「中國」

2020-01-05 21:04

金門選舉網軍烏賊戰 陳玉珍、陳滄江互控是藏鏡人

2020-01-05 20:02

美女財經專家爆料 吳怡農現在沒有女朋友

2020-01-05 20:02

拉攏青年投票 橘營信義區快閃表演

2020-01-05 19:51

黃金周彰化藍綠拚戰 謝衣鳳造勢大會綠營車隊掃街

2020-01-05 19:20

愛不愛中華民國 林奕華、謝佩芬政見會外隔空互槓

2020-01-05 19:18

爭取身心障席次 國會政黨聯盟出聲

2020-01-05 18:34

陳秀寶全力衝刺 卓榮泰林佳龍陪拜廟掃街

2020-01-05 18:03

批張善政不挺藍營花蓮候選人 郭台銘：難道不該開除嗎？

2020-01-05 17:54

郭台銘合體加持 李正皓推出Q版紅包袋

2020-01-05 17:42

最後衝刺！ 鄭麗君陪周江杰鄭朝方掃街懇託送入國會

2020-01-05 17:07

影／超級星期天！竹縣國民黨打團結牌 吳敦義籲下架空心菜

2020-01-05 16:52

北市第五選區政見會 有人頭戴鳥籠發表選舉政見

2020-01-05 16:50

影／時力政黨票衝10％ 徐永明：把黃國昌送進國會

2020-01-05 16:40

文宣作921挨批消費悲劇 邱烽堯：與地震無關

2020-01-05 16:40

超級星期天 馬英九下午幫3新北立委候選人輔選

2020-01-05 15:50

影／選前黃金周大咖基隆拚造勢 韓國瑜7日來蔡英文9日到

2020-01-05 15:48

蔡英文：香港年輕人來信 請她繼續守護台灣民主

2020-01-05 15:47

影／蔡英文黃金周到南投要「拉下馬」 藍營鐵倉恐翻盤

2020-01-05 15:45

影／雲林幫蘇治芬站台拉票 蔡英文：全民進黨她最支持我

2020-01-05 15:41

甩蔣家包袱 蔣萬安自信：不要看我的標籤，看我的表現

2020-01-05 15:38

林郁方未參加政見會 林昶佐酸：韓國瑜也沒缺席

2020-01-05 15:37

花蓮老翁紅漆噴傅崐萁競選布條 傅陣營籲選民理性

2020-01-05 14:26

鄭宏輝推最新競選影片林智堅當主角 訴求集中選票

2020-01-05 14:21
看更多

熱門文章

等不到沈總長的神秘雷達站…共軍瞄準的頭號目標

2020-01-05 09:00

黑鷹失事 前外交官嘆：這個政府是真心疼惜沈一鳴嗎？

2020-01-05 07:43

美斬首伊朗將領中東戰火一觸即發 他憂台灣恐「斷氣」

2020-01-05 06:57

黑鷹直升機事件韓國瑜失言 郭台銘僅說4個字

2020-01-05 17:32

【重磅快評】那些搶食殉職官兵「血饅頭」的人

2020-01-05 10:26

影／蔡英文、韓國瑜隔4個月同場地活動 畫面很傷人

2020-01-05 19:05

韓國瑜透露念放牛班原因：看女生小腿看到成績一落千丈

2020-01-05 16:18

藍綠周末台南拚場 到底誰的人氣旺網友眼超尖

2020-01-05 20:04

林靜儀失言蔡英文救火 謝龍介：選後蔡可能被逼退

2020-01-05 11:11

國民黨秀績效公文打臉警政署 批台灣已成查水表共和國

2020-01-05 10:44

蔡賴台南造勢 賴清德表情引發網友討論

2020-01-05 19:15

黑鷹失事韓國瑜稱「台灣中邪」 國防部：對殉職將士不敬

2020-01-05 18:58

美女財經專家爆料 吳怡農現在沒有女朋友

2020-01-05 20:02

看到選前瓊瑤向郭董道歉信 李佳芬：我們真的很感動！

2020-01-05 14:39

選舉超級周日 桃園大型造勢一早排椅子中午還沒排完

2020-01-05 12:16

黑鷹失事韓國瑜稱「台灣中邪了」 蔡英文臉書反批

2020-01-05 16:08

特戰將領洪鴻鈞以身殉國 長女保留將星這樣紀念他

2020-01-05 12:09

影／中和掃街第一次也是最後一次 韓國瑜：不再安排掃街

2020-01-05 16:09

影／習近平問為何讓利台灣還有太陽花？ 宋楚瑜這樣回答

2020-01-05 20:39

蔡英文要求韓國瑜為黑鷹發言道歉 韓辦反酸先關心國政

2020-01-05 21:31

8名將校殉職 國防部不改以黑鷹載高階領短程機動作法

2020-01-05 11:46

韓國瑜板橋站台湧入2萬人 承諾選上大改革國民黨

2020-01-05 17:21

批張善政不挺藍營花蓮候選人 郭台銘：難道不該開除嗎？

2020-01-05 17:54

對林靜儀發言 柯文哲再批：講統獨真正原因是「懶惰」

2020-01-05 11:28

支持蔡英文 台獨教母金美齡：不喜歡韓國瑜的面相

2020-01-05 18:03

1828名學者連署支持蔡英文連任 吳茂昆現身力挺

2020-01-05 10:52

黑鷹失事沈一鳴等8將士殉職 他指三軍統帥蔡英文要檢討

2020-01-05 19:14

選前6天 韓國瑜本周射出關鍵1箭

2020-01-05 13:39

韓國瑜桃園大造勢 2大保證「改革國民黨、重啟特偵組」

2020-01-05 13:05

特戰將領靈前獻上三樣精神象徵 永誌不忘突擊兵洪鴻鈞

2020-01-05 11:48

下公文逼績效、查水表？警政署：細部計畫為各縣市自訂

2020-01-05 11:30

批黑鷹事件仍跑選舉 柯文哲叫民進黨用反滲透法告媒體

2020-01-05 13:04

黑鷹再度出任務 飛赴花蓮山區救回急病患

2020-01-05 14:30

韓國瑜首次車隊掃街 人氣爆棚圖輯全部看

2020-01-06 00:14

宋楚瑜批韓國瑜一年只修馬路洞洞 馬英九8年拿不出成績

2020-01-05 12:19

好消息！黃佑民、陳映竹預計明出加護病房

2020-01-05 13:08

韓國瑜黑鷹失事國運說惹議 競辦稱遭放大解讀

2020-01-05 18:57

韓粉終於等到韓國瑜與呂國華合體造勢 深綠戰區測水溫

2020-01-05 15:34

蔡英文新莊造勢 三萬人參與

2020-01-05 21:57

遭法官抨擊 陳師孟引用諺語反批：耗子後輩

2020-01-05 18:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top