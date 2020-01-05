屏東2選區纏鬥 「院長」對上「議長」

立法院長蘇嘉全（右）昨晚連趕萬巒、南洲、東港三場造勢，替姪子屏東第二選區立委候選人蘇震清（左）站台拉票。記者江國豪／攝影 分享 facebook

選戰倒數計時，涵蓋總統故鄉的屏東立委第二選區，陷入藍綠激戰，立法院長蘇嘉全屢屢南下為姪子蘇震清護盤，屏東縣議長周典論也多次親上火線帶女兒周佳琪衝鋒陷陣，雙方陣營互挖瘡疤、愈打愈辛辣。這一役是蘇家和周家兩大家族對決，也猶如「院長」與「議長」之爭，雙方都有輸不得的壓力，總統故鄉成為全國最受注目的激戰區之一。

連任三屆立委的蘇震清是立法院長蘇嘉全的姪子，退出第一選區立委初選後又迅速轉進第二選區，就可知這一戰是「背水一戰」，直接關係到蘇家在地方政治生命的延續，雖然在選舉只剩50多天才投入選戰，但蘇震清盤算只要打到藍綠歸隊，就有勝選機會。

屏東第二選區立委候選人周佳琪（右）是屏東縣議長周典論的女兒。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 國民黨提名的周佳琪雖是新人，她父親屏東縣議長周典論可是沙場老將，在議長運籌帷幄之下，早就循議員路線在各區綿密布樁，果然在短時間內拉抬周佳琪知名度，即使蘇震清挾三屆立委的實力，周家擺開的作戰陣勢，還是讓蘇家不敢大意。

蘇嘉全為力保蘇家的政治香火，多次南下護盤，民進黨雖對蘇震清未提名、未徵召，但總統、副總統候選人仍相繼南下助選，就知道蘇嘉全用力之深。決戰關頭，蘇嘉全南下親自督軍，這一場「院長」與「議長」之戰，成為各方焦點。

屏東第二選區是蔡英文總統故鄉，蘇震清雖未被民進黨提名，一樣有輸不得壓力，國民黨周佳琪則有傳承周家政治香火的使命，從藍綠纏鬥就可看出，雙方都想激出最關鍵的游離票，以奪下勝選的旗幟。