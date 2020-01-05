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高雄第5、第7選區／選將找大咖助攻 催中間選票

2020-01-05 23:23聯合報 記者謝梅芬蔡容喬蔡孟妤／高雄報導

高雄立委第五選區國民黨候選人黃柏霖（前一），昨與競選團隊騎單車掃街拜票。 圖／取...
高雄立委第五選區國民黨候選人黃柏霖（前一），昨與競選團隊騎單車掃街拜票。 圖／取自黃柏霖臉書
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選戰倒數，高雄市立委候選人除了找大咖助陣，也有人拍影片走溫馨路線，鞏固基本盤外，並力圖催出中間選票。

高市立委第5選區，爭取連任的民進黨立委李昆澤昨由行政院副院長陳其邁陪同掃街。陳其邁說，李昆澤在國會表現可圈可點，在交通委員會替高雄爭取鐵路地下化、高雄捷運，是最會爭取建設的立委，他和李昆澤為了忙選戰，都瘦了5、6公斤。

高雄立委第五選區民進黨候選人李昆澤（左）昨與行政院副院長陳其邁（右）共同車隊掃街...
高雄立委第五選區民進黨候選人李昆澤（左）昨與行政院副院長陳其邁（右）共同車隊掃街。 記者蔡孟妤／攝影
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同選區國民黨候選人黃柏霖騎腳踏車深入街巷拜票，黃為現任市議員，挑戰更上一層樓，請出75歲母親「蓮藕阿嬤」拍影片，老母對兒子的心疼和期許，字字句句都是愛，感性催票。

高雄立委第五選區國民黨候選人黃柏霖請75歲母親黃張厲拍攝影片打親情牌，訴諸感性。...
高雄立委第五選區國民黨候選人黃柏霖請75歲母親黃張厲拍攝影片打親情牌，訴諸感性。 圖／取自黃柏霖臉書
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黃柏霖說，父親早逝，母親賣蓮藕茶養家，做生意近40年，有「蓮藕阿嬤」封號。他半工半讀完成學業，曾一天打5份工，能吃苦的他會是苦民所苦的好立委。

投票前最後周日，時代力量主席徐永明（右）昨天下午再度到鳳山陪立委候選人陳惠敏（左...
投票前最後周日，時代力量主席徐永明（右）昨天下午再度到鳳山陪立委候選人陳惠敏（左）掃街。 記者謝梅芬／攝影
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高雄立委第七選區7搶1，藍綠拉鋸外，第三勢力也強攻。時代力量主席徐永明昨到鳳山陪候選人陳惠敏掃街，徐說，陳惠敏是時力在南部唯一候選人，有信心攻下這一席。徐永明自陳成立總部以來，已到高雄助選逾5次，凸顯時力在鳳山插旗企圖心。

決戰關頭，高雄立委第七選區國民黨候選人李雅靜推出感性影片，盼能觸動年輕選民的心。...
決戰關頭，高雄立委第七選區國民黨候選人李雅靜推出感性影片，盼能觸動年輕選民的心。 記者蔡容喬／攝影
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國民黨立委候選人李雅靜近期有前總統馬英九、前新北市長朱立倫等助陣，拉抬氣勢。李雅靜昨在臉書發表短片，有多位年輕選民談心中理想的立委典型與特質，李雅靜說，選民期許她都聽到了，會發揮女性堅強細膩的優勢當個稱職立委。

拚連任的高雄立委第七選區民進黨許智傑（左）常把「有信心、要小心」掛嘴邊，昨持續在...
拚連任的高雄立委第七選區民進黨許智傑（左）常把「有信心、要小心」掛嘴邊，昨持續在市場拜票，也請選民集中選票，讓他能延續鳳山重要建設。 圖／許智傑競選總部提供
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拚三連霸的民進黨候選人許智傑面對強勁對手及第三勢力來勢洶洶搶票，絲毫不敢大意，勤走基層呼籲選民「集中選票」，激發泛綠支持者的危機意識。

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