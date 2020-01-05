爭取身心障席次 國會政黨聯盟出聲

國會政黨聯盟5日與身心障礙朋友召開記者會，提倡五不一沒有。（photo by簡碧卿／台灣醒報） 分享 facebook 「請停止歧視我們，我們只是行動稍微不方便，也希望國會可以保留一席給障礙者。」國會政黨聯盟5日與身心障礙朋友召開記者會，提倡五不一沒有。國會政黨聯盟立委候選人張宗傑表示，如果他當選，不僅要落實經濟安全、增加無障礙經費的預算、補助身心障礙者的輔具和支援聾啞人士投票外，還要改善南北差異的無障礙空間。

提倡55歲退休

張宗傑指出，第一個訴求，希望障礙者55歲就可退休，另外推動障礙婦女和家庭0歲到6歲孩童國家養，並保障障礙者就業機會，然後CRPD進行合理調整，符合國際身心障礙者權利公約。第二個訴求，增加無障礙的經費的預算；他認為，立法院的預算並沒有隨著障礙人口變多而增加，以目前的30億來說是不足的，應該要增加至161億。

至於長照方面，張宗傑表示，長照經費和人力都必須需要再加強。第四點，他希望補助障礙者輔具更多的經費，如：輪椅等。他最後也提到，聽障者在選舉的時候需要手語，因此中選會應編足預算支援這塊。

無障礙落差大

「有些身心障礙者住在療養院、住在各種的機構裡面，他們事實上沒有辦法出來投票，這些必須不在籍使用電子投票的方式，在許多美國、歐洲先進國家都一定要做的，可是台灣相對的還是落後。」張宗傑還說，中南部無障礙不要和北部形成明顯落差，包括低底盤巴士跟騎樓等方面，都必須要推廣。

婦女保障與性別平等委員會主任委員張惠美表示，我國在2014年通過身心障礙公約施行法，正式與國際接軌，亞太經合會53個國家共同目標都是希望保留障礙者在國會的一個席次，以台灣來說，所有政黨的不分區立委來說，只有國會政黨聯盟一個政黨提名障礙者，她質疑，不知道台灣這是進步還是退步？

【更多精采內容，詳見 】