堅持理念！小黨、無黨候選人拚出線

今年選戰許多知名政黨爭鳴，但也有許多小黨及無黨籍立委候選人力拚出線，他們的政見有時不輸知名政黨候選人，明知困難卻依然堅持理念，有的則比較特別。

新北市第1選區立委候選人陳昭宏。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

新北市第1選區立委候選人陳昭宏原是交警，2016年執勤時遭無照酒駕駕駛撞上，右膝以下截肢，他參選立委後認真提出中央和地方政見，即使初期連該去哪裡參加拜票都沒頭緒，依然堅持理念。

他提出的政見中，可看見從警界帶來的想法，其中包括發展自駕車系統根除未來酒駕等危險駕駛；另有交通規畫，如爭取中央延伸台61線到三芝連結台2線，貫通石門、三芝、淡水、八里、林口海岸。

新北市第9選區台灣維新黨立委候選人陳愷寧（右）。圖／陳愷寧提供 分享 facebook

新北第9選區候選人陳愷寧曾經歷打工生涯，眼見永和擁擠、交通混亂，規畫大公園拿去蓋高樓，戲院變成廢墟，淪為台北市次級生活圈。

陳愷寧說，她高中就打工，大學畢業後返鄉創業經營小酒吧，如果選上要先解決永和交通壅塞、停車位難找、經濟力下降、人口外流嚴重、房價居高不降5個問題。

新北市第10選區無黨籍立委候選人劉瑞娜。圖／劉瑞娜提供 分享 facebook

新北第10選區無黨籍立委候選人劉瑞娜主張台灣發展核武。她表示，台灣曾是農業、紡織、電腦王國，最後技術卻被中國大陸取得，她曾在對岸被坑數百萬，台灣面對文攻武嚇，政府卻束手無策，建議發展「強壯國防」如核武，以免亡國。