台中公辦政見會 洪慈庸、楊瓊瓔空汙交鋒

台中市第三選區現任立委洪慈庸說，當上媽媽後，對育兒、兒虐與空汙議題更有感。 記者洪敬浤／攝影 分享 facebook

台中市立委候選人公辦政見會昨完成錄影，所有政見錄影可上台中市選委會YouTube頻道收看。參選第八選區、台灣維新提名的朱智德，提出「醫療大麻合法化」等政見，他自稱「全台最Chill候選人」，引起不少討論。

台中立委第三選區全國矚目，現任立委洪慈庸對上國民黨提名的楊瓊瓔，還有民眾黨提名的張睿倉等，共有6人參選。洪慈庸、楊瓊瓔戰況激烈，小黨謀求突圍，選情熱度高。

台中市立委第三選區國民黨候選人楊瓊瓔強調，要汰換中火老舊機組。 記者洪敬浤／攝影 分享 facebook

洪慈庸說，她對軍中人權的關心不停歇，當媽媽後關注育兒、空汙、兒虐等議題；空汙問題「不是喊換人、空氣就會換新」，應努力降低各項汙染源，才能改善空氣品質；選舉最後關頭，一步一腳印爭取選民認同。

楊瓊瓔堅持中火減煤4成，汰換老舊燃煤機；推動「0到6歲國家養」完成立法、長照保險照顧長輩；為培育青年，支持就學貸款免息、延長還款年限，補助大學生、研究生免費出國當交換生。

張睿倉倡動物權入憲

張睿倉說，年輕人從政門檻太高，多席次選舉增加青年保證名額，讓年滿18歲年輕人可投票，也降低被選舉人的年齡限制；他主張動物權入憲，減少流浪動物、動物虐待事件。

台中市立委第三選區民眾黨候選人張睿倉說，要下修年輕人參政門檻，推動動物權入憲。 記者洪敬浤／攝影 分享 facebook

朱智德主張「醫療大麻合法化」

台中立委第八選區國民黨現任立委江啟臣，對上民進黨前議員翁美春、台灣維新朱智德與無黨籍劉星龍。

朱未滿30歲，頂著平頭出席政見會，他主張全民無條件基本收入，推動地方創生，他推動「醫療大麻合法化」、「性交易合法化」，政見引起討論。

中市第八選區候選人朱智德出席政見會，舉出「醫療大麻合法化」的手牌，引起討論。 記者洪敬浤／翻攝 分享 facebook

江啟臣、翁美春都喊提升農業競爭

翁美春主張東豐快全線通車，提高山城農業競爭力，開放外籍移工假日合法打工。江啟臣說，加速中橫復建，爭設中部農產物流中心，檢討一例一休政策，支持恢復特偵組。

台中市第八選區立委江啟臣說，推動中橫復建，支持恢復特偵組。 記者洪敬浤／攝影 分享 facebook