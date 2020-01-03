台東政見會／劉櫂豪打政績牌 張志明批不專業

台東縣立委選舉，台東縣府昨委外錄製「第10屆區域立委候選人公辦電視政見發表會」，4名候選人民進黨劉櫂豪（左起）、無黨籍張坤和、國民黨張志明及台灣民眾黨陳允萍。 記者尤聰光／攝影 分享 facebook

台東縣政府昨天委外錄製「第10屆區域立委候選人公辦電視政見發表會」，4名候選人國民黨張志明、民進黨劉櫂豪、台灣民眾黨陳允萍及無黨籍張坤和全到場，先禮後兵，彼此握手致意，接著藍綠攻防。劉櫂豪細數立委任內政績，張志明批劉擔任立委不專業、鄉親活受罪。

劉櫂豪表示，過去8年立委任內從交通、文化、醫療、農業及觀光等建設，為台東爭取超過百億的經費，希望大家挺會做事的台東子弟劉櫂豪。

劉批評對手張志明這段時間用許多攻擊扭曲的負面方式選舉，深表遺憾，展望下一個4年，劉允諾做好中央與地方橋梁，未來南迴公路後續草埔到楓港間路段、花東鐵路全線雙軌化計畫及台鐵訂票台東實名制滾動檢討，要求加速完成。

張志明批劉櫂豪當立委不專業，火車票一票難求是台東鄉親長期的痛，對手擔任8年立委卻無法解決。

張志明說，當選立委後要推動每天一班來回火車直達車、花東快速道路、台26隧道工程、南迴鐵路雙軌化。農漁業推動公有地放領、檢討海洋法三海里規定、保證釋迦、鳳梨的出口、管制荖葉進口、增設海水養殖專區。

陳允萍表示，藍綠只會做口水戰，沒有實際作為，當選後只要鄉親有需求，他一定會協助解決問題；希望代表民眾黨在東部拿下國會立委一席，為台東人服務。

張坤和表示，會努力爭取資源帶動台東整體產業發展，為鄉親解決交通、醫療的不便。