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第三勢力搶票 民眾黨：時力小綠之爭 時力：柯牌快打爛

2020-01-03 14:20聯合報 記者林麗玉╱台北即時報導

為了拚國會第三大黨，台灣民眾黨與時代力量搶政黨票，民眾黨內人士說，時代力量有兩大危機，第一就是有綠黨與基進黨瓜分選票，另一個危機就是內部路線分歧紛爭未解。時代力量主席徐永明則反批，民眾黨的危機只有打賣柯，久了就會被消耗掉。

2020選戰倒數8天，空軍黑鷹失事不幸，各黨今天均先暫停選舉活動以表哀悼，對於選戰將進入最後一周衝刺，民進黨、國民黨除大型造勢、也將強化陸戰最後催票，民眾黨及時代力量則力拚政黨票，時力黨主席徐永明說，過去時代力量最容易被綁架的小綠議題，這次選戰其實已經切割得很清楚，時代力量在黃國昌的揭弊下，逐漸擺脫小綠，未來四年，時代力量也會走自己的路，方向清楚。

至於時代力量批民眾黨只賣柯，有民眾黨內人士坦言，柯文哲的支持者並沒有全部轉移到支持民眾黨，所以選戰倒數關鍵，還是會繼續強化民眾黨與柯文哲的連結度，讓柯粉將政黨票投給民眾黨，訴求讓民眾黨成為未來新國會的關鍵少數。

徐永明說，儘管2020搶政黨票的小黨多，但觀察台灣基進與綠黨等政策走向、加上總統蔡英文也曾說，台灣基進與綠黨是朋友，所以這兩黨應該瓜分到的是民進黨的票，這次選戰，時代力量主訴揭弊與改革方向，與民進黨的票已經分化得很清楚。

民眾黨中央委員張益贍表示，選戰衝刺三行動，除發起人蔡壁如持續領軍區域立委台灣大眾走，繞台灣一周傾聽民意；第二行動則由柯文哲領軍南北縱貫線，以車隊掃街的方式讓群眾的熱情動起來；第三行動則會有大型造勢「民眾站出來」，透過滾動支持者熱情的方式，提高投票率，全力衝刺政黨票。

民眾黨主席柯文哲。本報資料照片
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時代力量不分區立委候選人黃國昌。本報資料照片
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2020選舉2020立委選舉

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