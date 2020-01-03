第三勢力搶票 民眾黨：時力小綠之爭 時力：柯牌快打爛

為了拚國會第三大黨，台灣民眾黨與時代力量搶政黨票，民眾黨內人士說，時代力量有兩大危機，第一就是有綠黨與基進黨瓜分選票，另一個危機就是內部路線分歧紛爭未解。時代力量主席徐永明則反批，民眾黨的危機只有打賣柯，久了就會被消耗掉。

2020選戰倒數8天，空軍黑鷹失事不幸，各黨今天均先暫停選舉活動以表哀悼，對於選戰將進入最後一周衝刺，民進黨、國民黨除大型造勢、也將強化陸戰最後催票，民眾黨及時代力量則力拚政黨票，時力黨主席徐永明說，過去時代力量最容易被綁架的小綠議題，這次選戰其實已經切割得很清楚，時代力量在黃國昌的揭弊下，逐漸擺脫小綠，未來四年，時代力量也會走自己的路，方向清楚。

至於時代力量批民眾黨只賣柯，有民眾黨內人士坦言，柯文哲的支持者並沒有全部轉移到支持民眾黨，所以選戰倒數關鍵，還是會繼續強化民眾黨與柯文哲的連結度，讓柯粉將政黨票投給民眾黨，訴求讓民眾黨成為未來新國會的關鍵少數。

徐永明說，儘管2020搶政黨票的小黨多，但觀察台灣基進與綠黨等政策走向、加上總統蔡英文也曾說，台灣基進與綠黨是朋友，所以這兩黨應該瓜分到的是民進黨的票，這次選戰，時代力量主訴揭弊與改革方向，與民進黨的票已經分化得很清楚。