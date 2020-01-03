讚高嘉瑜論述強又年輕有為 館長力挺：不當選說不過去

民進黨立委候選人高嘉瑜近日作客館長節目，被讚論述能力、辦事能力和表現是近期嘉賓中最強的。圖截自館長臉書 分享 facebook

台北市第四選區（南港、內湖）立委候選人高嘉瑜，本月1日作客館長陳之漢直播節目，暢聊她的政見與選舉秘辛。館長在節目的最後，大讚高嘉瑜是近期嘉賓中「辯論能力最強」，而且年輕有為、不畏黑道財團勢力，是值得大力推薦的候選人之一。

民進黨籍立委候選人高嘉瑜本周三（1日）到館長「R館SHOW SHOW」節目作客，分享自己擔任台北市議員時的政績。高嘉瑜提到，她過去曾多次阻擋、打擊地方財團的弊案，身邊的人都勸她不要淌渾水，她甚至還因此遭到黑道威脅。節目中，高嘉瑜也和館長大聊未來的政見，其中，「降低汽車關稅」的政策獲得館長的認同，兩人為此深入討論長達10多分鐘。

高嘉瑜還提到，「政治白手起家」的她之所以可以當選議員，是當初拿著黨員名冊挨家挨戶拜訪，並走訪南港、內湖各地讓民眾認識她，於當地腳踏實地耕耘多年的結果。而面對政治世家出身的對手，她也坦言自己這一仗其實打得辛苦，不但在地方屢受打壓，日前競選總部成立時，也僅不到200人參與，連副總統候選人賴清德都打電話關心「怎麼會這樣？人家都1、2000千人耶」。

不過，高嘉瑜表示自己不願意靠動員，也不想麻煩別人，她認為，之前累積的努力和經得起檢視、考驗的問政能力，才是她「相信自己」的來源。

節目最後，館長大讚高嘉瑜是這2周以來，辯論能力、辦事能力最強的候選人，但也是最弱勢的一個，因為她不懂得貪、不懂得做人，因此「沒什麼有錢的朋友」。因此，館長希望內湖、南港區的朋友可以多多支持高嘉瑜，直言像她這樣年輕有為，又敢阻擋法案、和黑道財團作對的人，「不當選說不過去」。

而同選區的國民黨籍立委候選人李彥秀近期也勤跑基層力拚連任。日前，李彥秀偕同前台北市長郝龍斌到內湖的市場掃街拜票，當時她提到，民進黨新潮流投注了不少資源在南港、內湖選區，對她的選情帶來很大的挑戰，因此她只能花更多時間、體力掃街，期望能將支持度變成得票數。