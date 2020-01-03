花蓮政見會3強交鋒 聚焦國道6號打通

花蓮縣立委選舉唯一一場政見會昨錄影，傅崐萁（右起）、蕭美琴、黃啟嘉3人出席。 記者王燕華／攝影 分享 facebook

花蓮立委選舉唯一一場電視政見會昨錄影，6名候選人僅藍綠3人到場，泛藍傅崐萁、黃啟嘉暢談政見，痛批反滲透法、年金改革等；綠營蕭美琴訴求4年政績及未來願景，3人對打通國道6號都有想法。

政見會昨在縣選委會錄影，由無黨籍傅崐萁、民進黨蕭美琴、國民黨黃啟嘉依序發言。傅崐萁提到9年縣長任內改變城市風貌，百業興旺，連9年獲評五星縣政。未來他進入立法院，會強力爭取資源，讓花蓮脫胎換骨，包括義務教育向下扎根，提供育兒津貼、房貸補助等，讓年輕人安心成家。

傅崐萁不忘砲打民進黨中央，年金改革等違背信賴保護原則，並說民進黨團通過反滲透法，是空白授權，對花蓮觀光、農業將造成重大打擊，呼籲選民支持，將他送進立院，他會打通國道6號和環島高速路網，翻轉後山命運。

蕭美琴主打4年來為花蓮爭取到的重大建設，尤其聚焦交通議題，包括拓寬台9線、爭取採購城際列車、更新火車訂票系統及推動包機直航活化機場。對於國道6號，她主張由國際專家評估技術是否可行。

她還提到在農業、民生、經濟、產業、文化教育方面的政績及主張，呼籲鄉親看她過去的努力，強調未來花蓮人面臨的各種挑戰，更需要一個理性、務實，願意不分黨派來服務的立委。

黃啟嘉有備而來，提出許多政見，包括建構環島高速公路，尤其是花東快速道路，主張貫通國道6號及發展醫療和安養產業，當選後還要修正海岸法，讓花蓮的海洋資源和觀光資源結合，成為國際海洋觀光亮點，也對農業、客家等政策提出想法，並主張恢復特偵組肅貪。

黃啟嘉批評民進黨執政拖累花蓮，反滲透法將嚴重危害兩岸交流，違反人權也傷害兩岸和平，因此反對。他說，立委選舉不只要讓民進黨下架，更要上架國民黨。