青年好「薪｣酸 孫大千：脫貧關鍵解方是「它｣

青年低薪問題嚴峻，主計總處2018年薪資中位數統計，未滿25歲的受僱者全年薪資中位數僅33.7萬元，過半的25歲以下青年就業者，連此薪資水準都不到。2020年如何不「薪｣酸？青年貧窮解惑專家孫大千提政府、青年雙向解方，讓青年2020擁有好「薪｣情。

青年又忙又窮 與三大理由有關為何青年感覺忙又窮？孫大千分析理由，第一是全球化的挑戰，過去找工作是在地人才在地尋覓，如今卻是全球在競爭同一個位置；第二是人工智慧的挑戰，機器取代人力，工作變少：第三是學用之間的落差，造成勞動市場供需不平衡，青年想找到滿意薪資的適合工作更困難。

貧富差距105倍 問題出在經濟分配孫大千表示，行政院公告國民平均月薪5萬元，但大多的民眾卻只納悶「為什麼我領不到5萬？｣。理由就是所得高的太高，低的太低，大部分的人根本達不到這個數字。真相是現在的台灣被撕裂成兩半，貧富差距來到105倍，政府卻只在漂亮的數字裡作夢，自我感覺良好。

解決台灣貧富差距，政府扮演重要角色，政府政策決定貧富差距是否有機會翻轉。他認為，所有國家一開始都追求經濟成長，但成長到某個點就需要盤整，政府說「這是20年來經濟最好的時候｣，號稱居亞洲四小龍之冠。但為何沒有反應在民眾的實際所得上？證明台灣已經到了重新思考經濟分配的時刻。

幫助青年脫貧 政府應該這樣做孫大千分析，政府應該要放棄過去經濟成長的迷思，從前所有資源都放在製造業，國家蓋了一個又一個的園區，青年卻依然貧窮。因為真實的情況是，經濟部統計2018年台灣服務業人口高達679萬，強占總就業人口六成，這群人卻長久被忽視。

孫大千強調，政府除著重製造業外，更要發展服務業，讓服務業創立品牌，走出台灣、立足國際，提供員工好的福利。但服務業需要政府幫忙，政府要從現在開始重視庶民經濟，用雙引擎方式重視製造業也重視服務業，才能有效拉近貧富差距。

攝影／曾冠捷 分享 facebook

幫助自己脫貧 青年可以這樣做數倍快轉的新時代，年輕人面臨的環境和挑戰比過往都還要艱困。孫大千認為，展望2020年，青年想脫貧，迎向好「薪」情，最重要的關鍵就是要終身不斷的充實自己，提升自己的能力，不論在任何環境或職場，都不會被外來競爭者、人工智慧取代，成為不可取代的角色，擁抱好「薪」情。