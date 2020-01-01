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新北12選區／李永萍控「黑函」 警方發還賴品妤文宣

2020-01-01 23:46聯合報 記者胡瑞玲邱瑞杰／新北報導

國民黨立委候選人李永萍今天擬對賴品妤提告。 記者胡瑞玲／攝影
國民黨立委候選人李永萍今天擬對賴品妤提告。 記者胡瑞玲／攝影
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新北市立委第12選區昨上演文宣「黑函」戰，民進黨立委候選人賴品妤發出文宣質疑對手李永萍「圖利財團」，被檢舉是黑函遭警方查扣，賴強調只是依報導、法院判決等整理成文宣，李永萍則指是假消息的抹黑，將對賴提告。警方說帶回檢視查為正常選舉文宣後已發還。

民進黨立委候選人賴品妤質疑查扣文宣程序。 圖／賴品妤團隊提供
民進黨立委候選人賴品妤質疑查扣文宣程序。 圖／賴品妤團隊提供
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賴品妤昨上午開記者會，指出她的團隊引述報導、法院判決及台北市府會議紀錄，將李永萍過去身陷松菸BOT圖利財團及樂陞案整理後做為文宣派送，並放上她的署名以示負責，但李永萍團隊卻報警懷疑是黑函，導致昨天派報到雙溪時，疑有上千份文宣被雙溪分駐所查扣，但是「要執法也要依法，若文宣是合法，查扣手段是否經過合理程序」？

賴品妤團隊表示，已製作8萬多份選舉紙本文宣，並率先在瑞芳、雙溪地區派送，儘管李永萍說要提告，仍會繼續發送，若發送完還會考慮是否加印。

對此，李永萍也召開記者會，否認是她團隊的人去檢舉，是派報單位的人自行通報警方，並表示賴品妤所印製的文宣內容充斥不實指控與錯誤訊息，意圖混淆視聽並抹黑，這不僅是民進黨新潮流網軍暗黑戰法的一貫手法，且已涉及選罷法中「意圖使他人不當選」等相關法令。

她說，為維護善良選風，並杜絕假消息、假新聞遭惡意操作，或透過網絡與媒體流傳造成二度傷害，今早擬將會同律師一同前往地檢署按鈴申告賴品妤及所有協助傳播不實的行為者。

瑞芳警分局表示，雙溪分駐所前晚接獲檢舉，指有人疑在發放選舉黑函，員警到派報現場查處，因該處光線不足，經派報人員同意，將文宣帶回分駐所檢視，警方確認為正常選舉文宣，隨即完整送還，並無查扣或禁止發送，這批文宣昨天已照常夾報送出。

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